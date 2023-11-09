«أبوأحمد» يحتاج إلى جراحة استئصال حصوات بـ 21.9 ألف درهم

يعاني (أبوأحمد)، البالغ من العمر 52 عاماً، مشكلات صحية في المسالك البولية، ويحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال حصوات في المثانة والحالب، تبلغ كلفتها 21 ألفاً و900 درهم.

ويروي (أبوأحمد) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أعاني مشكلات صحية كبيرة تتمثل في وجود حصوات في الكلى منذ 10 سنوات، ودخلت مستشفيات عدة، وأجريت لي عمليات جراحية لإزالة وتفتيت الحصوات التي تسبب لي آلاماً شديدة، لكنها تعود وتتجدد بين الفينة والأخرى».

وأضاف: «واصلت العلاج بتناول الأدوية لتخفيف الآلام، لكن الألم تضاعف في منطقة المثانة، ودخلت على إثره المستشفى، وتبين بعد الفحوص والتحاليل الطبية وجود حصوات في المثانة والحالب، وأكد الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية لاستئصالها، تفادياً لأخطارها الصحية مستقبلاً».

وأضاف: «تبلغ كلفة العلاج 21 ألفاً و900 درهم، متضمنة فحوصاً وتحاليل طبية وأدوية وإقامة في المستشفى، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المادية، وأنا في حاجة ماسة لإجراء العملية، حتى لا تتعرض حياتي للخطر، ولكن لا أعرف ما العمل في ظل الظروف المادية الصعبة التي أمرّ بها».

وشرح المريض ظروفه المادية الصعبة، قائلاً: «توقفت عن العمل منذ ست سنوات، بعد إغلاق الشركة وإنهاء خدمات الموظفين فيها، ولم أوفق في الحصول على فرصة عمل لاحقاً مع تدهور وضعي الصحي، كما أن لدي أسرة مكونة من زوجة وستة أبناء، وابني الكبير هو المعيل الوحيد للأسرة، إذ يعمل براتب شهري 5100 درهم، وبالكاد يغطي مصروفات الحياة ومتطلباتها المعيشية».

ويشير التقرير الطبي الصادر عن المستشفى إلى أن المريض البالغ من العمر 52 عاماً، سبق أن دخل المستشفى وتبين أنه يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال حصوات في المثانة والحالب، وتبلغ كلفتها 21 ألفاً و900 درهم.

ويناشد (أبوأحمد) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له ومساعدته في تدبير تكاليف العملية الجراحية، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

• الابن الأكبر هو المعيل الوحيد للأسرة المكوّنة من زوجة وستة أبناء.