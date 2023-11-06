«أبوعلي» مسن يحتاج إلى أدوية بـ 44 ألف درهم

يعاني المريض (أبوعلي - 85 عاماً)، إصابته بأمراض مزمنة، منها فشل كلوي مزمن والسكري والقلب والكوليسترول، وتبلغ كلفة علاجه شهرياً 3657 درهماً، بواقع 43 ألفاً و884 درهماً لمدة عام، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وروى المريض قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أعاني الإصابة بأمراض مزمنة منذ سنوات، أبرزها الفشل الكلوي، والسكري والقلب والكوليسترول، وهي أمراض أصبحت تتراكم علي خلال السنوات الماضية، وسبق لي أن دخلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية وتبين بعد الفحوص والتحاليل الطبية أنني في حاجة إلى أدوية مدى الحياة».

وأضاف: «الأدوية مكلفة جداً بالنسبة لإمكاناتي المالية المحدودة، إذ تبلغ شهرياً مبلغ 3657 درهماً، أي ما يعادل 43 ألفاً و884 درهماً سنوياً، حتى بطاقة التأمين الصحي لا تغطي تكاليف علاجي، وأنا أمر بظرف مادية قاسية وأعجز عن شرائها»، متابعاً: «أنا غير قادر على العمل بسبب كبر سني، ولدي ابن يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 2500 درهم شهرياً، حيث يدفع معظمه لإيجار السكن، وما تبقى من الدخل بالكاد يكفي متطلبات أسرته المعيشية، كما أننا نحصل على مساعدات من إحدى الجمعيات الخيرية، التي بالكاد تغطي بعض المصروفات المعيشية التي نحتاجها، ولكنها مساعدات مقطوعة».

وأكمل: «يجب أن أتناول أدويتي مدى الحياة، ولا تسمح إمكاناتنا المادية بتدبير كلفة الأدوية بين فترة وأخرى، في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها مع أفراد أسرتي وغلاء المعيشة». ويشير التقرير الطبي الصادر من مدينة الشيخ شخبوط الطبية - وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - إلى أن «المريض يبلغ من العمر 85 عاماً، ويعاني أمراضاً مزمنة، منها الفشل الكلوي المزمن وأمراض القلب والسكري والكوليسترول، ويحتاج إلى أدوية مدى الحياة». ويناشد المريض (أبوعلي) أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير، مد يد العون له ومساعدته في تدبير تكاليف العلاج، تفادياً لتدهور حالته الصحية.

• الابن هو المعيل الوحيد للمريض ودخله بالكاد يكفي متطلبات الحياة المعيشية.