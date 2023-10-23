«أبوفيصل» يحتاج إلى أدوية وغسيل كُلى بـ 16 ألف درهم شهرياً

يعاني (أبوفيصل - 61 عاماً، جلطة دماغية وفشلاً كلوياً وضعفاً في عضلة القلب، إضافة إلى السكري والكوليسترول وماء في الرئة. ويحتاج إلى غسيل كُلى وأدوية بكلفة 16 ألفاً و436 درهماً شهرياً، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

ويروي ابنه قصة معاناة والده مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «والدي يعيش على هذه الأرض الطيبة منذ سنوات طويلة، وقد أصيب قبل ثماني سنوات بجلطة دماغية، وأصبح مقعداً على كرسي متحرك وعاجزاً عن الحركة، كما أصيب بفشل كلوي وضعف في عضلة القلب وماء في الرئة وأمراض مزمنة منها السكري والكوليسترول، وكان يخضع للعلاج في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، ولكن بعد إصابته بفشل كلوي وتدهور وضعه الصحي، قمنا بنقله إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لاستمرار تلقي العلاج بشأن كليتيه، ولايزال وضعه الصحي غير مستقر حتى الآن».

وأضاف: «أكد الأطباء أن والدي يحتاج إلى غسيل كلوي بواقع ثلاث مرات أسبوعياً مع الاستمرار بتناول 17 نوعاً من الأدوية، وتبلغ كلفة الغسيل الكلوي مع الأدوية 4109 دراهم أسبوعياً، ما يعادل مبلغ 16 ألفاً و436 درهماً شهرياً وبشكل دائم». وأكمل: «قدمنا على بطاقة أصحاب الهمم منذ فترة وننتظر الحصول عليها، ولكن لحين استخراجها يتوجب علينا تدبير تكاليف العلاج لوالدي، وهي باهظة جداً وتفوق إمكاناتنا المالية المتواضعة». وقال: «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي المكونة من ستة أفراد، حيث أعمل في جهة حكومية براتب 6000 درهم شهرياً، يذهب أكثر من نصفه تقريباً لإيجار السكن البالغ 39 ألف درهم سنوياً، فيما يذهب المبلغ المتبقي مصروفات معيشية من مأكل ومشرب وملبس».

وتناشد أسرة المريض (أبوفيصل) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له ومساعدته في تدبير تكاليف العلاج والأدوية، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

• الابن هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ستة أفراد.