«ربيع» يعاني شللاً نصفياً ويحتاج إلى علاج بـ 11 ألف درهم

يعاني المسن العربي «ربيع» البالغ 73 عاماً، إصابته بجلطة دماغية، ما سبب له شللاً نصفياً جعله مُقعداً ويصعب عليه التحرك إلا بمساعدة الآخرين. ويحتاج المريض - بحسب مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي - إلى أدوية ومعدات طبية تبلغ كلفتها 11 ألفاً و333 درهماً، وتناشد أسرته من يساعده على تكاليف العلاج الذي يحتاج إليه نظراً للظروف التي تمر بها. وتروي ابنة المريض «ربيع» قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «قبل أربعة أشهر تعرض والدي لجلطة دماغية نقلناه على إثرها إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث أجريت له عملية قسطرة في الدماغ، ثم دخل إلى وحدة العناية المركّزة ومكث فيها أسبوعين، إلا أن حالته المرضية استمرت بالتدهور، حيث أصيب بفشل في وظائف أعضاء عدة من جسمه، منها مشكلات في الكلى والقلب، والتهاب حاد وماء في الرئة، وخمول في الأمعاء، ثم أصيب بشلل نصفي، وفقد القدرة على الحركة أو الجلوس، باستثناء تحريك الجهة اليمنى فقط، وهو حالياً مقعد على سرير في المنزل».

وأضافت: «وفّرنا له سريراً طبياً في المنزل وكرسي الحمام، والكرسي المتحرك، لكن الطبيب المعالج بيّن أنه بحاجه إلى مراجعات مستمرة في العيادات التخصصية في المستشفى، وأدوية ومعدات طبية وإعادة تأهيل، حيث تبلغ كلفة الأدوية 1778 درهماً، وكلفة المعدات الطبية 9555 درهماً، وهي مبالغ فوق إمكاناتنا المالية المتواضعة».

وتابعت: «أخي هو المعيل الوحيد لنا، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5000 درهم، تذهب منه 3750 درهماً لإيجار السكن، والمتبقي لمصروفات الحياة ومتطلباتها، علماً بأنه سبق لي التقديم على مساعدة في جمعيات ومؤسسات خيرية، لكن إلى هذا الوقت لم يتم البتّ في أمر والدي».

وقالت: «لا أعرف ما العمل في ظل حاجه والدي إلى المستلزمات العلاجية».

وناشدت ابنة المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها في التكاليف العلاجية التي يحتاج إليها والدها المريض.