«عبدالله» يحتاج إلى أدوية بـ 44 ألف درهم

يعاني (عبدالله - يمني) أمراضاً مزمنة عدة، منها الفشل الكلوي المزمن، والسكري، والقلب، والكوليسترول.

ووفقاً لتقرير طبي من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن كُلفة علاج المريض، البالغ من العمر 83 عاماً، لمدة عام، تبلغ 44 ألفاً و400 درهم (أي ما قيمته 3700 درهم شهرياً)، وهو يحتاج إلى هذه الأدوية مدى الحياة.

وناشد المريض ذوي الأيادي البيضاء وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على شراء أدويته، بسبب الظروف المالية السيئة التي يمر بها، لافتاً إلى أن مصدر دخله الوحيد هو راتب ابنه الذي لا يتجاوز 2900 درهم.

ويروي المريض أنه عانى منذ سنوات، مرض الفشل الكلوي المزمن، ومرض السكري والقلب والكوليسترول، التي أصيب بها مع تقدمه في السن.

وقال: «دخلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بعد معاناة مع مضاعفات مرض السكر، وتبين بعد الفحوص والتحاليل الطبية أنني أحتاج إلى تناول قائمة طويلة من الأدوية، لمدى الحياة، إلا أن هذه الأدوية مكلفة جداً بالنسبة لإمكانات ابني المالية المحدودة، فحتى بطاقة التأمين الصحي لا تغطي تكاليف علاجي».

وأضاف: «أنا عاطل عن العمل بسبب كبر سني، ولدي ابن يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 2900 درهم، نسدد منه إيجار المسكن، كما أننا نحصل على مساعدة مقطوعة من إحدى الجمعيات الخيرية».

وتابع المريض: «راتب ابني متواضع جداً، ولا يغطي مصروفات أسرته المعيشية، والمشكلة أن حالتي تسوء حينما أتوقف عن تناول الأدوية بشكل كبير، لأن هذه الأمراض التي أعانيها مزمنة، أي أن عليّ تناول الأدوية لمدى الحياة».

وأعرب المريض عن أمله أن تبادر جهة ما لمساعدته على توفير الأدوية في ظل الظروف المالية السيئة التي يمر بها.

كما ناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة من المقتدرين مالياً مساعدته على تأمين تكاليف العلاج والأدوية التي يحتاج إليها.

ويشير التقرير الطبي الصادر من مدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى أن «المريض يعاني أمراضاً مزمنة عدة، منها مرض الفشل الكلوي المزمن وأمراض القلب والسكري والكوليسترول».

ويضيف أنه يحتاج إلى أدوية لمدى الحياة، تبلغ كلفتها شهرياً 3700 درهم، لافتاً إلى أن عدم تناوله أدويته يهدّد حياته.