3 متبرعين يتكفلون بمصروفات جراحة عاجلة لـ «آمنة»

تكفل ثلاثة متبرعين بمساعدة المريضة المغربية (آمنة) على دفع تكاليف عملية أخذ خزعة تحتاجها بمبلغ 26 ألفاً و218 درهماً، إذ سدد متبرع مبلغ 16 ألفاً و218 درهماً، فيما تكفل متبرع آخر بمبلغ 5000 درهم، بينما تكفلت متبرعة ببقية المبلغ (5000 درهم).

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين الثلاثة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في 26 من الشهر الجاري قصة معاناة المريضة (آمنة) في عدم قدرتها على التكفل بمبلغ العملية العاجلة التي تحتاجها، نظراً للظروف التي تمر بها.

وأعربت (آمنة) عن سعادتها وشكرها للمتبرعين لوقوفهم معها، ومساعدتها على إجراء العملية التي تحتاجها في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس غريباً على مجتمع الإمارات في تكاتفه وتعاضده مع المحتاجين، خصوصاً المرضى منهم.

وتعاني المريضة المغربية (آمنة)، البالغة من العمر 55 عاماً، وجود ورم في الصدر.

ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن المريضة تحتاج إلى تشخيص وعملية أخذ خزعة وتصوير لتحديد نوعية الورم، بكلفة تبلغ 26 ألفاً و218 درهماً.

وروت (آمنة) قصتها لـ«الإمارات اليوم»، موضحة أن مشكلتها ومعاناتها كانت تكمن في تدهور حالتها الصحية في الفترة الماضية، مع وجود ألم في الصدر، يجعلها لا تستطيع النوم، لاسيما مع تزايده شيئاً فشيئاً.

وأضافت أنها توجهت على الفور إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم تحويلها إلى العيادات التخصصية، حيث أكد لها الطبيب المعالج بعد التشخيص وجود كتلة (ورم) في الصدر.

وتابعت (آمنة): «طلب الطبيب مني إجراء عملية أخذ خزعة وتصوير لتحديد نوعية الورم إن كان حميداً أم خبيثاً»، لافتة إلى أن كلفة العملية تبلغ 26 ألفاً و218 درهماً.

وقالت إن هذا المبلغ يفوق إمكاناتها المالية، ولا تعرف كيفية تدبيره في ظل حاجتها الماسة إلى أخذ الخزعة بأسرع وقت ممكن.

وأفادت (آمنة) بأنها مطلقة، وتعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 7000 درهم، موضحة أنها تدفع 2000 درهم من الراتب شهرياً لتسديد التزامات بنكية، و3500 درهم لإيجار المسكن، فيما تدفع الباقي لمصروفات الحياة ومتطلباتها.

وذكرت أنه سبق لها طلب مساعدات من جمعيات ومؤسسات خيرية لتسديد كلفة العملية، لكن لم تجد أي رد.

• المريضة «آمنة» تدهورت حالتها الصحية مع وجود الورم.