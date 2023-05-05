أمراض مزمنة واضطرابات نفسية تهدد حياة «جميلة»

تعاني (جميلة ـ أفغانية ـ 46 عاماً) إصابتها بأمراض مزمنة (ارتفاع في ضغط الدم)، واضطرابات نفسية، ووفقاً للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى العين، فإن المريضة تحتاج إلى أدوية وعقاقير طبية بصفة منتظمة مدى الحياة، حتى لا تتعرض حياتها للخطر، وتبلغ كلفة العلاج 15 ألفاً و888 درهماً سنوياً، والمشكلة أن ظروف أسرتها المالية الصعبة تحول دون توفير العلاج، ويناشد الزوج أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة الأدوية التي تحتاجها زوجته، حتى لا يتدهور وضعها الصحي وتتعرض حياتها للخطر.

وروى زوج (جميلة) قصة معاناة زوجته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه حصل على فرصة عمل في عام 2015، في إحدى الشركات الخاصة في مدينة العين، براتب 10 آلاف درهم، لذا قرر إحضار عائلته الصغيرة المكونة من ثلاثة أبناء وزوجته (ربة منزل) من أجل لم شمل الأسرة، واستطاع تأمين سبل العيش لهم.

وتابع أنه فقد عمله وهو مصدر دخل الأسرة الوحيد في عام 2021، بعد خسارة الشركة التي كان يعمل فيها، وأصيبت زوجته في تلك الفترة بتعب شديد أثناء أداء الأعمال المنزلية، واصطحبها إلى قسم الطوارئ في مستشفى العين، وتم إجراء العديد من الفحوص والأشعة المقطعية، وكشفت نتائج التحاليل عن إصابتها بارتفاع ضغط الدم الحاد، واضطرابات نفسية، ومكثت في المستشفى لمدة أسبوع تتلقى العلاج والرعاية النفسية.

وأكمل الزوج أنه بعد أن تحسنت حالتها الصحية تم إخراجها من المستشفى، ونصحه الطبيب المختص بضرورة متابعة حالتها الصحية بشكل منتظم، وإعطائها الأدوية والعقاقير الطبية في الأوقات المحددة، واتباع نظام غذائي صحي، وفي ذلك الوقت غطى التأمين الصحي تكاليف العلاج، وتكفلت إحدى الجمعيات الخيرية بسداد قيمة الأدوية.

وأضاف أنه خلال العام الجاري، بدأت حالة زوجته الصحية تتدهور تدريجياً، بعد توقفها عن تناول الأدوية التي تحتاجها، ولم يستطع أخذها إلى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية، بسبب وضعه المالي السيئ الذي يمر به منذ إنهاء خدماته من العمل، ونفاد جميع الأموال التي كانت لديه، وأصبح يعتمد على مساعدات مالية بسيطة من الأصدقاء والجيران، بالكاد تكفي لتدبير الطعام والشراب للأسرة.

وأكد أنه يخشى على صحة زوجته التي تتدهور بشكل سريع يهدد حياتها بالخطر، بسبب عدم قدرتها على الانتظام على تناول الأدوية العلاجية الخاصة بها.

وناشد الزوج أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 15 ألفاً و888 درهماً، كلفة الأدوية الطبية التي تحتاجها زوجته، حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

اضطرابات نفسية

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة (جميلة) تبلغ من العمر 46 عاماً، تعاني ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم ، واضطرابات نفسية، وتحتاج إلى أدوية وعقاقير طبية، مع اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة رياضة المشي بصفة يومية.

الزوج فقد وظيفته ويعجز عن تدبير كلفة العلاج.