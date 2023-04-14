«دبي الإسلامي» يتكفل بأدوية «أم إيمان» لمدة سنة

تكفل بنك دبي الإسلامي بسداد مبلغ 20 ألفاً و916 درهماً، كلفة علاج (أم إيمان - أرملة - 66 عاماً)، التي تعاني أمراضاً مزمنةً، منها ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والنقرس، وارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى مشكلات في العين، وتحتاج إلى أدوية ومتابعة مستمرة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

ونسّق «الخط الساخن» بين بنك دبي الإسلامي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة في المستشفى.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في بداية رمضان من العام الجاري قصة معاناة «أم إيمان» مع الأمراض المزمنة منذ أكثر من 15 عاماً، وتفاقمت مشكلتها بعد وفاة زوجها العام الماضي، وفقدت بطاقة التأمين الصحي التي كانت تؤمن لها العلاج.

وسبق أن روت (أم إيمان) قصة معاناتها لـ«الإمارات اليوم» قائلة إن حالتها الصحية بدأت تتدهور عام 2008، ولاحظت فقدان الوزن بشكل كبير، وتشويشاً في الرؤية وكثرة التبول، وتخدراً في القدمين، والشعور بالإرهاق والتعب الشديد طوال الوقت، إضافة إلى عدم شفاء والتئام الجروح بشكل طبيعي.

وأضافت أن ابنتها (إيمان) اصطحبتها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية، تبين إصابتها بارتفاع حاد في السكر، أدى إلى إصابتها بمرض السكري من الدرجة الأولى، مسبباً لها أعراضاً جانبية ومشكلات في البنكرياس، وارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول، والرؤية الضبابية في العين.

وتابعت (أم إيمان) أنها اضطرت إلى البقاء في المستشفى تحت الملاحظة الطبية لمدة 15 يوماً، تتلقى العلاج والرعاية الصحية، حتى استقرت حالتها الصحية، ونصحها الطبيب بضرورة الالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها المحددة، واتباع نظام غذائي صحي، للوقاية من ارتفاع نسبة السكر والضغط، إضافة إلى ممارسة رياضة المشي يومياً، وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية، مع ضرورة إجراء الفحوص الطبية بشكل دوري.

وأضافت أن مرض السكري أدى إلى ظهور كثير من المضاعفات الصحية، منها ارتفاع شديد في الضغط، والصداع الدائم، بسبب ارتفاع ضغط العين، إضافة إلى آلام شديدة في العضلات، وعدم القدرة على القيام بالأعمال المنزلية البسيطة، ما دعا ابنتها (إيمان) إلى اصطحابها مرة أخرى إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل، كشفت نتائج الفحص والتحاليل أنها مصابة بمرض التهاب العضلات والمفاصل ومرض النقرس، وأكد الطبيب أنها تحتاج إلى الانتظام في تناول عقاقير وفيتامينات يومياً، وفي حال عدم الانتظام في تناول الأدوية سيتفاقم المرض، وينتج عنه العديد من المضاعفات، ما يشكل خطراً على حياتها.

وأكملت (أم إيمان) أن كلفة الأدوية تبلغ 20 ألفاً و916 درهماً، وهذا المبلغ يفوق إمكانات أسرتها المالية، لافتة إلى أنها كانت تملك بطاقة تأمين صحي تغطي تكاليف علاجها والأدوية والفحوص الطبية التي تحتاجها، وعند وفاة زوجها في نوفمبر من العام الماضي بمرض سرطان المعدة، فقدت بطاقة التأمين الصحي، ولم يعد بإمكانها متابعة العلاج أو الحصول على الأدوية التي تحتاجها بصورة مستمرة، وعجزت ابنتها عن سداد ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف الأدوية، حيث إنها تعمل في قطاع حكومي براتب 10 آلاف درهم، تسدد منه إيجار المسكن والديون البنكية، والمتبقي يذهب لمصروف الحياة اليومية من طعام وشراب.

«أم إيمان» تعاني أمراضاً مزمنة.. وفقدت «التأمين الصحي» بعد وفاة زوجها العام الماضي