متبرع يتكفل بـ 17.5 ألف درهم من الرسوم الدراسية لـ «سيف»

تكفل متبرع بسداد 17 ألفاً و581 درهماً من كلفة الرسوم الدراسية للطالب (سيف - مصري)، حيث تواجه أسرته ظروفاً مالية صعبة، تسببت في عدم قدرتها على دفع 23 ألفاً و700 درهم رسوماً دراسية حتى يستطيع (سيف) استكمال مشواره التعليمي، ولايزال الطالب يحتاج إلى 6119 درهماً للعوده إلى مدرسته، ويناشد والده أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته على تدبير بقية المبلغ حتى يتمكن ابنه من مواصلة دراسته.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى الجهات المختصة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 28 فبراير الماضي، قصة معاناة (أبوسيف - مصري)، ومروره بظروف مالية صعبة تسببت في عدم قدرته على دفع الرسوم الدراسية لابنه (سيف) لاستكمال مشواره التعليمي للعام الجاري.

وسبق أن روي (أبوسيف) مشكلته المالية، قائلاً إن حالته المالية ساءت جداً منذ عامين، بسبب خفض راتبه في الشركة التي يعمل لديها، ما أدى إلى تراكم الديون عليه، وعدم استطاعته تأمين كثير من التزاماته المالية، مضيفاً أن ذلك أثر أيضاً في الاستقرار المالي للأسرة، كما أنه منعه من سداد الرسوم الدراسية عن ابنه.

وأوضح: «أنا خائف بشدة من مرور الوقت وعدم استكمال (سيف) دراسته للعام الجاري، وحرمانه مواصلة تعليمه كبقية أقرانه».

وتابع الأب: «لدي أربعة أبناء، أنهى ثلاثة منهم تعليمهم المدرسي، وبقي (سيف)، وهو حالياً طالب في الصف الـ11 في إحدى المدارس الخاصة، لكنه لن يستطيع إكمال مشوار التعليم للعام الجاري، نتيجة وضعي المالي السيّئ، وأخشى أن تضيع عليه سنته الدراسية، وألا يستمر بالدراسة».

وأضاف: «ليس سهلاً على الأب رؤية ابنه محروماً من أبسط حقوقه، وهو التعليم، خصوصاً أنه يحب مدرسته كثيراً، لكن تردّي وضعي المالي وما سببه لي من ظروف صعبة، يرغمني على إبقائه في المنزل والحسرة تؤلمني».

وقال الأب: «أسرتي تتكوّن من خمسة أفراد، ولديّ ابنة طالبة في الجامعة، وما يتبقى من راتبي لا يكفي لتدبير كثير من أمور حياتنا اليومية».

وناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير 6119 درهماً بقية متأخرات الرسوم الدراسية المترتبة على ابنه (سيف) حتى يعود إلى مدرسته مرة أخرى.