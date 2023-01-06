متبرع ينهي معاناة «أم ميرة» مع القضية الإيجارية

تكفل متبرع بسداد مبلغ 55 ألف درهم، لإنهاء معاناة «أم ميرة» مع القضية الإيجارية المتراكمة عليها، حتى تتمكن من رعاية ابنتها الوحيدة.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، لإنهاء معاناة «أم ميرة».

وقدمت «أم ميرة» الشكر إلى المتبرع على استجابته السريعة لحالتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدة أن السعادة غمرتها حينما تلقت اتصالاً من فريق «الخط الساخن» يزف إليها خبر تكفل متبرع بسداد نفقات القضية الإيجارية بالكامل.

وأشارت إلى أنها فترة عصيبة خصوصاً بعدما صدر بحقها حكم تنفيذ وإخلاء المسكن، وباتت مهددة بدخول السجن في أي لحظة، وترك طفلتها الوحيدة من دون معيل أو مأوى، موضحة أن القضية كانت هماً كبيراً على كاهلها وحجر عثرة في حياتها وتهدد وظيفتها مصدر دخل الأسرة الوحيد.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت أمس قصة (أم ميرة - جزر القمر - 39 عاماً) التي كانت تعاني عدم قدرتها على سداد مبلغ القضية الإيجارية المترتبة عليها.

وسبق أن روت (أم ميرة) قصة معاناتها قائلة إنها تزوجت في سن مبكرة، وكانت تعيش حياة طبيعية، وأنجبت ابنتها الوحيدة، وفي هذه الأثناء اكتشفت أن زوجها يعاني اضطرابات نفسية، وبدأت المشكلات الزوجية تدب في المنزل، وحاولت التأقلم من أجل طفلتها، إلا أن الخلافات حولت المنزل إلى جحيم لا يطاق، ما دفعها إلى طلب الانفصال عن زوجها، وبالفعل حصلت على الطلاق قبل 16 عاماً، وتقرر لها 1000 درهم نفقة شهرية.

وأضافت أنها بعد الطلاق انتقلت للعيش في بيت شقيقها، نظراً لظروفها المالية الصعبة، ولكن قبل فترة اضطرت إلى ترك البيت بعدما كبرت ابنتها وصارت في سن الشباب، واضطرت إلى الانتقال للسكن مع ابنتها في منزل مستقل بالإيجار، ونظراً لظروفها المالية الصعبة، بدأت تتراكم عليها الأقساط الإيجارية، وشرحت لمالك المنزل ظروفها الصعبة، وطلبت منه منحها مهلة للسداد، وبمرور الوقت تراكمت عليها الأقساط الإيجارية، حتى بلغت 80 ألف درهم، واضطر صاحب المنزل إلى اللجوء إلى القضاء، بعدما يئس من الحصول على مستحقاته المالية.

وتابعت (أم ميرة) أن مالك المسكن أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، وتحولت إلى قضية، وصدر عليها حكم بسداد 80 ألف درهم، وإخلاء المسكن، والمشكلة أن ظروفها المالية الصعبة وإمكاناتها المحدودة حالت دون تدبير ولو جزء بسيطاً من المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليها، لافتة إلى أنها اضطرت إلى إخلاء المنزل، وتوجهت للإقامة في خيمة مستقلة مع ابنتها في حوش منزل شقيقها.

وأوضحت أنها المعيلة الوحيدة لابنتها (ميرة)، البالغة من العمر 17 عاماً، وتعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 8000 درهم، يذهب جزء منه لسداد الالتزامات المالية والمصروفات الدراسية لابنتها، وبقية الراتب بالكاد يلبي متطلبات الحياة الضرورية.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى إحدى الجمعيات الخيرية، وشرحت ظروفها المالية الصعبة، وطلبت منها مساعدتها في سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليها، فاستجابت إدارة الجمعية إلى طلبها، وقدمت لها 25 ألف درهم مساعدة، وكان متبقياً عليها مبلغ 55 ألف درهم لسداد القضية الإيجارية، وكانت لا تعرف كيفية تدبير المبلغ، وتخشى القبض عليها والزج بها خلف القضبان، فتصبح ابنتها الوحيدة تواجه ظروف الحياة بمفردها.