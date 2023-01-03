سبعيني يعاني ضعفاً في عضلة القلب ويحتاج أدوية بـ 28 ألف درهم

يعاني مريض سبعيني من الإصابة بأمراض مزمنة عدة، منها ارتفاع الضغط وضعف عضلة القلب، والتهابات أسفل البطن.

ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فهو يحتاج إلى علاج وأدوية لمدة سنة، تبلغ كلفتها 28 ألف درهم، فضلاً عن حاجته إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بمبلغ 14 ألفاً و500 درهم.

وقد ناشد المريض، (عادل، فلسطيني – 74 عاماً)، أهل الخيرمساعدته على سداد كلفة علاجه، بسبب عجزه عن تأمين المبلغ المطلوب، في ظل الظروف المالية السيئة التي يعيشها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إنه عانى أخيراً مشاكل صحية عدة، أدت إلى دخوله مدينة شخبوط الطبية. وبعد معاينة الأطباء له، وعمل الفحوص الطبية اللازمة، تبين أنه يعاني من مرض الضغط، ومن ضعف في عضلة القلب، إضافة إلى وجود التهابات أسفل البطن.

وتابع: «احتجت إلى مراجعات طبية مستمرة في العيادات المتخصصة، فضلاً عن حاجتي إلى الأدوية. ومع مرور الوقت، وجدت نفسي عاجزاً عن الاهتمام بوضعي الصحي، لأن فاتورة المراجعات والأدوية مكلفة جداً بالنسبة إلي».

وأوضح أن «كلفة العلاج تبلغ 2367 درهماً شهرياً، وهذا مبلغ باهظ مقارنة بإمكاناتي المالية، خصوصاً أنني أحتاج إلى العلاج لمدى الحياة»، لافتاً إلى أن «الحل الوحيد هو تجديد بطاقة التأمين الصحي، لأنها ستغطي كل تكاليف علاجي، ولكن تكلفة تجديدها تبلغ 14 ألفا و500 درهم، وهذا المبلغ كبير أيضاً، ولا يمكنني تأمينه».

وتابع أنه يعيش على أرض الإمارات الطيبة منذ نحو 55 عاماً، وقد عمل سابقاً في إحدى الجهات لمدة تقارب 39 عاماً، وهو لا يعمل حالياً بحكم تقدمه في السن.

وشرح «عادل» المصاعب التي تواجهه قائلاً: «أبنائي لا يعملون، وهو ما يزيد ظروفي المعيشية صعوبة، نتيجة عدم قدرتي على تأمين إيجار المسكن ومصاريف الأسرة اليومية، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمر بها، فأنا أعيش حالياً على المساعدات التي أحصل عليها من الأقارب والجيران، وليس باستطاعتي تدبير قيمة الأدوية على الرغم من حاجتي المستمرة لها، نظراً لوضعي الصحي».

وناشد «عادل» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في سداد فاتورة علاجه وأدويته الشهرية، وعلى تدبير المبلغ الذي يحتاج إليه لتجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى يتمكن من الخضوع للعلاج بشكل دائم، بفضل تغطيتها للنفقات العلاجية.

ويفيد التقرير الطبي الصادر من مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأن المريض يعاني إصابته بأمراض مزمنة عدة، منها ارتفاع الضغط وضعف عضلة القلب.

وقد أظهرت الفحوص والتحاليل حاجته إلى أدوية مستمرة، يتعين عليه المواظبة على تناولها لمدى الحياة.

• 14 ألفاً و500 درهم كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي للمريض.