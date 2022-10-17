الطفلة «حلا» تعاني «كرون» وتحتاج إلى علاج بـ 159 ألف درهم سنوياً

تُعاني الطفلة «حلا ـ سورية ـ 14 عاماً»، مرض «كرون» والتهاب بطانة الجهاز الهضمي، ووفقاً لمستشفى الجليلة في دبي فإن المريضة تحتاج إلى علاج وأدوية مستمرة تبلغ كلفتها 159 ألف درهم سنوياً، لتخفيف أعراض المرض وتمكين الطفلة من التعايش بشكل جيد مع المرض، والمشكلة أن والدها لا يستطيع تحمل كلفة العلاج، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مساعدته في تدبير كلفة علاج طفلته نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها.

وتفصيلاً، روى والد الطفلة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة (حلا) مع المرض، قائلاً إنه قبل عام كانت الطفلة تعاني وجود ألم بسيط في المعدة، ونقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة في الشارقة، وتم إجراء الفحوص الطبية والتحاليل المطلوبة وبعد ظهور النتائج أكد الطبيب أن هذا الأمر بسيط، ويجب عليها تناول بعض الأدوية لكي تتحسن حالتها الصحية.

وأضاف أنه بعد مرور أيام لم تتحسن حالة الطفلة وبدأت الآلام تتفاقم وتزداد شيئاً فشيئاً، وعاد بالطفلة إلى الطبيب مرة أخرى، وأفاد بأنها تحتاج إلى وقت للشفاء، وبعدها زادت آلامها بشكل كبير وبدأت تعاني بشدة ولاحظت وجود دم في البراز، واصطحبها إلى الطبيب مجدداً وتم تغيير الدواء وإعطاؤها «كورتيزون»، ولم تتحسن حالتها، ثم اتجه إلى مستشفى آخر.

وتابع الأب أنه بعد معاينة حالة الطفلة طلب الطبيب سرعة التوجه بها إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وعلى الفور توجه إلى دبي ودخلت المستشفى وتم عمل الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، كما تم عمل صور أشعة على منطقة البطن، وتبين أنها تعاني مرض «كرون» والتهاب بطانة الجهاز الهضمي.

وأشار إلى أنه نظراً لسوء حالتها الصحية تم تنويم (حلا) في المستشفى تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لمدة شهر كامل، وبعدها تحسنت حالتها الصحية بشكل كبير، وتم صرف أدوية لها للمساعدة في تخفيف أعراض المرض ومساعدة الطفلة في التعايش بشكل جيد مع المرض، ولأن ظروفه المالية صعبة تبرّع فاعل خير بكلفة الأدوية، وحالياً تحتاج الطفلة إلى متابعة طبية ومراجعات مستمرة في مستشفى الجليلة وأدوية، وتبلغ كلفة علاجها 159 ألف درهم سنوياً.

وأوضح الأب أن ظروفه المالية صعبة وإمكاناته متواضعة لا تسمح له بتحمّل كلفة النفقات العلاجية لطفلته، لافتاً إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4000 درهم، يذهب منه 2000 درهم لإيجار المسكن، والبقية تذهب لمصروفات الحياة ومتطلباتها، وحالياً لا يعرف كيفية التصرف لإنقاذ طفلته، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير نفقات علاج طفلته حتى لا تتدهور حالتها وتتعرض حياتها للخطر.

• «حلا» تحتاج إلى أدوية لتخفيف أعراض «كرون» وتساعدها في التعايش مع المرض.

أعراض «كرون»

■ الإسهال والحمى.

■ الإرهاق وآلام البطن والتشنجات.

■ دم في البراز.

■ تقرحات الفم.

■ فقدان الشهية وخسارة الوزن.

■ ألم في المنطقة القريبة من فتحة الشرج أو حولها.