6 متبرعين يتكفلون بتجديد «التأمين الصحي» لـ «أم محمد»

تكفّل ستة متبرعين بسداد مبلغ 34 ألفاً و425 درهماً، لمساعدة المريضة (أم محمد - جزر القمر - 82 عاماً) في تجديد بطاقة الضمان الصحي لها، حتى تستطيع الانتظام على تناول أدوية الأمراض المزمنة التي تعانيها.

إذ تكفلت متبرعة بمبلغ 10 آلاف درهم، والثاني بـ9425 درهماً، والثالث بـ5000 درهم، ومتبرعة دفعت 5000 درهم، ومتبرع خامس سدّد 3000 درهم، والسادس 2000 درهم.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة في شركة التأمين الصحي.

وأعربت (أم محمد) عن سعادتها وشكرها العميق للمتبرعين ووقفتهم الكريمة مع معاناتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مشيرة إلى أن هذه الاستجابة السريعة لمعاناتها أدخلت السعادة إلى قلبها.

وأكدت أن هذا السلوك الكريم ليس غريباً على أهل وسكان الإمارات المشهود لهم بالكرم وحب العمل الإنساني، ومساعدة كل محتاج دون تمييز، هذا الأمر ليس غريباً على أفراد ومؤسسات الدولة التي تتكاتف دائماً في مساعدة المعوزين، خصوصاً المرضى، وهذا الأمر يترجم سياسة الدولة في العمل الخيري الإنساني، متابعة أن نشر قصتها منحها أملاً في تلقي مساعدة من قبل فاعلي الخير.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ السابع من أكتوبر الجاري قصة معاناة (أم محمد - جزر القمر - 82 عاماً) التي تعاني ارتفاعاً في ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول وضعفاً في السمع، ومرض الكلى المزمن الدرجة الثالثة، أي ما قبل غسيل الكلى، إضافة إلى تصلب مفاصل اليدين والتهاب المفاصل (الروماتيزم) وآلام الركبة، وتحتاج إلى رعاية صحية متخصصة نظراً إلى كبر سنها، لكن المشكلة أن بطاقة التأمين الصحي انتهت صلاحيتها، وظروفها المالية كانت لا تسمح لها بتدبير هذا المبلغ، وكانت تخشى التوقف عن تناول أدويتها وإجراء الفحوص الدورية، والانتظام في زيارة الطبيب حتى لا تتعرض حياتها للخطر.