«أماني» ولدت تعاني مشكلات صحية وتحتاج إلى أدوية بـ 22.6 ألف درهم

تعاني المريضة (أماني ـ لبنانية ـ 45 عاماً)، مشكلات صحية منذ الولادة، جعلتها لا تستطيع التحرّك إلا من خلال كرسي متحرك، وتعتبر من أصحاب الهمم، ومنذ عامين تعرّضت لجلطة شديدة، وتم إنقاذ حياتها في الوقت المناسب، وخلّفت تلك الجلطة مشكلات في الكلى والقلب، وأخيراً كانت (أماني) في عملها، وجرحت قدمها، وذهبت إلى العيادة، وتم تعقيم الجرح، ولكن بعد فترة التهب الجرح، وأدى إلى إصابتها بالتهاب في العظم والمفصل، ووفقاً للتقرير الطبي الصادر من مستشفى توام بمدينة العين، تحتاج إلى أدوية خاصة بشكل يومي للسيطرة على مشكلاتها الصحية، وتبلغ كلفة الأدوية والعلاج 22 ألفاً و668 درهماً سنوياً، والمشكلة أن إمكانات المريضة المالية لا تسمح لها بتأمين كلفة العلاج، لذا تناشد أهل الخير مساعدتها في تدبير كلفة العلاج، حتى لا يتدهور وضعها الصحي وتتعرض حياتها للخطر.

وأكد التقرير الطبي أن المريضة تعاني مشكلات صحية عدة، وتعرّضت أخيراً لإصابة في القدم اليسرى، تسببت لها في مشكلات صحية عدة، وتحتاج حالياً إلى أدوية خاصة للسيطرة، ومتابعة مستمرة في المستشفى، وتبلغ كلفة العلاج والأدوية 22 ألفاً و668 درهماً سنوياً.

وروت (أماني) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض، قائلة إنها تعاني مشكلات صحية منذ الولادة، موضحة أنها ولدت بمشكلات خلقية في الظهر، أدت إلى عدم قدرتها على الحركة، ما جعلها تعتمد على كرسي متحرك، وتشعر بالعجز والنقص عن بقية الأطفال، ولكن بمرور الوقت تأقلمت على هذا الوضع.

وأضافت أن الجلوس الدائم وقلة الحركة سببا لها مشكلات صحية مزمنة، منها مشكلات في الكلى والقلب، ما أدى إلى زيادة الضغوط النفسية عليها، وفي الفترة الأخيرة كانت على رأس عملها، وتعرضت لجرح في القدم اليسرى، وتوجهت على الفور إلى إحدى العيادات الطبية، وتم تنظيف الجرح وتضميده.

وتابعت (أماني) أنها بعد أسبوع بدأت تشعر بألم شديد في القدم اليسرى، وبعد زيادة الآلام اضطرت إلى الذهاب لمستشفى توام، وتولى الطبيب فحص الجرح، وأكد أن إهمال تطهيره أدى إلى التهاب في العظم، وتضرر في المفصل بأكمله، وطلب الالتزام بتناول الأدوية، ومراجعة المستشفى بشكل دوري، من أجل السيطرة على المشكلة حتى لا تتفاقم أكثر.

وأكملت أنها منذ فترة شعرت بضيق شديد في التنفس، ما استدعى الاتصال بسيارة الإسعاف، وتم نقلها إلى مستشفى توام، وقبل بلوغ المستشفى فقدت الوعي، وعلى الفور تم إنعاشها وإجراء الفحوص والأشعة اللازمة، وتبيّن إصابتها بجلطة، لوجود مشكلات سابقة في القلب، وطلب الطبيب البقاء في المستشفى لمدة أسبوع، تحت الملاحظة الطبية.

ولفتت (أماني) إلى أنها قبل الخروج من المستشفى، وصف لها الطبيب بعض الأدوية الخاصة لحالتها الصحية، وطلب منها الانتظام على تناولها بشكل دائم، وتبلغ كلفة الأدوية والعلاج 22 ألفاً 668 درهماً، والمشكلة أن ظروفها المالية الصعبة لا تسمح بتدبير كلفة العلاج.

وأوضحت أنها مطلقة منذ فترة، وهي المعيلة الوحيدة لأسرتها المكونة من ابن وحيد، يبلغ من العمر 12 عاماً، وتعمل في أحد المكاتب الخاصة في مدينة العين براتب 3000 درهم.

وقالت (أماني) إنها حالياً عاجزة على تدبير كلفة العلاج، وتخشى تفاقم حالتها الصحية أكثر، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير 22 ألفاً و668 درهماً كلفة العلاج.

مشكلات صحية أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة تبلغ من العمر 45 عاماً، وتعاني مشكلات صحية عدة منذ الولادة، وسبق إدخالها إلى قسم الطوارئ في المستشفى تعاني ضيقاً شديداً في التنفس، وتم إجراء فحوص، وتبيّن إصابتها بجلطة، وتم إنقاذها، ومكثت في المستشفى لمدة أسبوع تحت الملاحظة الطبية.

وأضاف أن «المريضة تعاني حالياً إصابتها بجرح في القدم اليسرى، ما أدى إلى حاجتها إلى أدوية خاصة للسيطرة على هذا الجرح، مع مراجعة ومتابعة مستمرة في المستشفى، وتبلغ كلفة العلاج والأدوية 22 ألفاً و668 درهماً سنوياً».

«أماني» تعرّضت لجرح في القدم اليسرى أدى إلى التهاب في العظم وتضرر في المفصل بالكامل.