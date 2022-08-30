سرطان الدم يُفقد «عبدالرحيم» وظيفته ويهدد حياته

أصيب «عبدالرحيم ـ أفغاني ـ 30 عاماً» بمرض سرطان الدم (اللوكيميا)، ووفقاً لمستشفى توام في مدينة العين فإنه يحتاج إلى الخضوع إلى برنامج علاج كيماوي بشكل مستمر، وتبلغ كلفة العلاج والأدوية 55 ألفاً و488 درهماً سنوياً، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة الأدوية والعلاج حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وروى المريض قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه اكتشف إصابته بهذا المرض منذ سنوات، موضحاً أن الأعراض بدأت بشعوره بتعب وإعياء من أقل مجهود، وبدأ يفقد الوزن بشكل ملحوظ مع فقد الشهية لتناول الطعام، مع انتفاخ ملحوظ في البطن.

وتابع عبدالرحيم أنه بعد زيادة الأعراض توجه إلى مستشفى توام في مدينة العين وخضع للفحوص والتحاليل الطبية اللازمة وبعد ظهور نتيجة الفحوص أكد الطبيب أنه يعاني مرض سرطان الدم، مشيرة إلى أن الخبر وقع عليه مثل الصاعقة، حتى أنه لم يستوعب الأمر بشكل صحيح من شدة الذهول، وبعد أن نجح الفريق الطبي في تخفيف آثار الصدمة، وعاد إلى المنزل غير مصدق ما حدث خصوصاً أنه يعلم أن كلفة علاج هذا المرض باهظة جداً في ظل تدني إمكاناته المالية والصحية.

وأضاف أن الطبيب المعالج أكد له ضرورة الخضوع لبرنامج علاجي يتمثل في تناول أدوية بشكل مستمر، والمشكلة أن كلفة الأدوية 4624 درهماً شهرياً، أي ما يعادل 55 ألفاً و488 درهماً سنوياً، وهذا مبلغ فوق إمكاناته وقدراته المالية، موضحاً أنه المعيل الوحيد لأسرته وكان يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 500 درهم شهرياً، ومنذ تعرضه للمشكلة الصحية فقد وظيفته وأصبح عاطلاً عن العمل.

وأكد عبدالرحيم أنه لا يعرف كيفية التصرف لتدبير كلفة الأدوية التي يحتاجها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، خصوصاً أن الطبيب أكد ضرورة البدء في تنفيذ البرنامج العلاجي في أسرع وقت ممكن، إلى جانب الخضوع إلى فحوص وتحاليل ومراجعات وأدوية بصفة مستمرة.

ولفت إلى أنه حاول اقتراض مبلغ من الأصدقاء من أجل بدء العلاج ولكن لم يستطع تجميع كلفة الدواء لمدة شهر واحد لتواضع المبلغ الذي حصل عليه، موضحاً أنه تم مساعدته سابقاً من قبل فاعلي خير خلال العام الماضي وحالياً يقف عاجزاً عن تدبير مبلغ الأدوية والعلاج، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له ومساعدته في تدبير كلفة الأدوية التي يحتاجها حتى لا تتدهور حالته الصحية ولا يستطيع الأطباء السيطرة عليها.

• «عبدالرحيم» المعيل الوحيد لأسرته ويعاني المرض منذ فترة طويلة.

أعراض مرض سرطان الدم

■ الشعور بالتعب والإعياء.

■ فقدان الكثير من الوزن دون سبب.

■ فقدان الشهية أو الشعور بالامتلاء بعد تناول القليل من الطعام.

■ سهولة حصول النزيف والكدمات.

■ عدوى متكررة.

■ حمى أو تعرق ليلي غير مفسر.

■ انتفاخ العقد الليمفاوية (خصوصاً في الرقبة وتحت الإبط).

■ انتفاخ وانزعاج في البطن.