«أبويزن» يحتاج إلى 110.4 آلاف درهم لسداد متأخرات إيجارية ودراسية

انقلبت حياة «أبويزن» رأساً على عقب، بعدما خسر مصدر رزقه، إذ واجه ظروفاً بالغة القسوة، منعته من الوفاء بالتزاماته تجاه أسرته المكونة من خمسة أفراد، خصوصاً أقساط الرسوم المدرسية لابنتيه، البالغة قيمتها 3476 درهماً، كما منعته من الوفاء بأقساط الإيجار لصاحب المنزل، ليتراكم عليه مبلغ 107 آلاف درهم، هو قيمة المتأخرات الإيجارية.

وكان لدى «أبويزن» محل صغير لبيع المواد الغذائية، إلا أن أحواله تراجعت خلال أزمة جائحة «كورونا»، إلى أن أفلس، وتحول إلى عبء على صاحبه، بسبب الديون المتراكمة عليه.

ومع أنه حصل، أخيراً، على عمل في إحدى الشركات الخاصة، بعد عامين قضاهما بلا عمل أو مصدر دخل، فلايزال وضعه المالي السيئ مهيمناً على أوضاع الأسرة، إذ عكرت الالتزامات المالية صفوها، ومنعتها من استعادة استقرارها.

وزاد الأمر سوءاً، حين قرر صاحب البيت رفع قضية إيجارية عليه، وفي حال عدم السداد سيتم إدخاله السجن، لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة، كما يقول «أبويزن»، فهو مطالب بسداد الرسوم الدراسية لابنتيه «ليان» و«لانا»، البالغة قيمتها 3476 درهماً، حتى تتمكنا من الاستمرار في دراستهما للعام الدراسي المقبل.

وقال «أبويزن» لـ«الإمارات اليوم»، إن حالته المالية ساءت جداً بعدما أصبح عاطلاً عن العمل، إذ اضطر إلى الاعتماد على مدخراته في الفترة الأولى، أملاً في العثور على عمل، إلا أنها نفدت سريعاً قبل أن يجد وظيفة تعينه على الوفاء بالتزاماته، ولم يعد يجد ما يلبي متطلبات أسرته اليومية.

وأضاف أن وضعه المالي ازداد سوءاً بعد خسارة محله، وتراكم الالتزامات المالية عليه.

وأضاف: «ليس سهلاً على الأب أن يرى بناته محرومات من أبسط حقوقهن، وهو التعليم، ولكن الظروف المالية الصعبة التي أمر بها، هي ما يجبرني على إبقائهما في المنزل، والحسرة تؤلمني عليهما».

وتابع: «على الرغم من حزني على ابنتيّ، فإنني أواجه مشكلة عجزي عن سداد المتأخرات الايجارية، ما قد يعني إدخالي السجن، لتصبح أسرتي من دون معيل أو مأوى، إذ يطالبني مالك البيت بسداد 107 آلاف درهم متأخرات إيجارية».

وقال «أبويزن»: «حصلت على عمل منذ أشهر في شركة خاصة في دبي، براتب 9000 درهم، أسدد منه أقساطاً بنكية، وأسدد جزءاً من الديون الشخصية، ولكنني أخشى أن تتسبب التزاماتي المالية المتراكمة في خسارتي عملي».

وناشد أهل الخير مساعدته على تدبير مبلغ 110 آلاف و476 درهماً لمواجهة ظروفه الحياتية الصعبة.