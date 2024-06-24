«أبوعبدالرحمن» يعجز عن كُلفة ولادة زوجته

يواجه «أبو عبدالرحمن» صعوبة في سداد 23 ألف و900 درهم كلفة عملية ولادة قيصرية لزوجته وإقامتها في مستشفى العين، حيث واجهت مشكلات صحية ومضاعفات أثناء ولادتها الطفل «أبو عبدالرحمن» مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ.

وأظهر التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن زوجة «أبو عبدالرحمن» تبلغ من العمر 30 عاماً، دخلت قسم الطوارئ في المستشفى وهي تعاني من آلام ولادة حادة، حيث إنها كانت في الأسبوع الثاني من الشهر التاسع من الحمل وكانت الولادة بعملية قيصرية.

وأضاف التقرير أنه «بعد الولادة تعرضت الأم إلى مضاعفات أدت إلى إقامتها في المستشفى تحت الملاحظة الطبية، لمدة 4 أيام، حتي استعادت عافيتها، وترتب عليها فاتورة بلغت قيمتها 23 ألف و 900 درهم، والأب عاجز عن السداد».

وقال «أبو عبدالرحمن»: «رزقني الله بطفلي «عبدالرحمن»، وهو الرابع بين أخوته، وكانت الفرحة تغمرنا بقدومه، بعد أن تبدد الخوف من فقد إثر معاناة زوجتي مضاعفات أثناء ولادته، وفي مراحل حملها عملت جاهداً على توفير سبل الراحة لها، إضافة إلى التزامي بجميع مراجعاتها وفحوص الحمل دورياً، سيما أن حملها السابق كان بعملية ولادة قيصرية».

وعلق: «في تلك الأثناء فقدت وظيفتي وأصبحت بدون عمل، وكنت أبحث عن عمل لأستطيع ادخار مبلغ من المال، ولكن قدر الله أن تتعرض زوجتي إلى مضاعفات نقلتها على الفور إلى مستشفى العين الحكومي».

وأضاف «أبو عبدالرحمن» «تم إدخال زوجتي إلى قسم العمليات لإجراء الولادة القيصرية لإنقاذ حياتها والطفل، ورقدت في المستشفى 4 أيام، وترتب علينا فاتورة بلغت 23 ألف و900 درهم، وهذا الأمر جعلني في قلق وحيرة من أمري إذ أنني أعجز عن توفير هذا المبلغ الكبير بالنسبة إلي».

وأشار «أبو عبدالرحمن» إلى أن أسرته تتكون من 6 أفراد، وكان يعمل في أحد الجهات الخاصة، ونظراً لخسارة لحقت بالشركة أصبح دون عمل ويعتمد حالياً على مساعدات الأهل والأصدقاء.

معرباً عن أمله في أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة لسداد كلفة الفاتورة المستحقة عليه.