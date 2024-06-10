«الشارقة الخيرية» تبدأ تلقي تبرعات «تفريج كربة»

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن بدء تلقي تبرعات الراغبين في دعم مبادرة «تفريج كربة»، ضمن مبادرات «أيام 10 ذي الحجة»، التي تستهدف التكفل بتسديد ديون خمسة نزلاء بالمنشآت العقابية والإصلاحية على ذمة قضايا تعثر مالي.

ودعا مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، محمد بن نصار، المحسنين الراغبين في الاستزادة في الطاعات خلال هذه الأيام المباركة إلى الاستفادة من وسائل التبرع الميسّرة التي أتاحتها الجمعية، من خلال الرابط الذكي، التي تتيح إخراج الصدقات من خلال بطاقات الائتمان ووسائل الاستقطاع «أبل باي» و«سامسونغ باي»، وكذلك عبر الرسائل النصية القصيرة، إلى جانب إجراء التبرع من خلال التحويلات البنكية، بينما يمكن لمن يرغب في تسليم قيمة تبرعه بشكل يدوي إلى مندوب الجمعية من خلال الاتصال على الرقم المجاني (80014).

وأضاف بن نصار: «نتطلع إلى جمع 300 ألف درهم، لتغطية ديون خمسة نزلاء يقضون أحكاماً تنفيذية صدرت بحقهم وهم جميعاً يمثلون العائل الوحيد لذويهم، وليس لديهم مصدر دخل يؤمّن لهم سداد تلك الديون، والتي ستسهم تلك المبالغ في إعادة خمسة نزلاء تعثروا في سداد ديونهم إلى أحضان أسرهم، ما يدعم الاستقرار الأسري، ويسهم في ترابط أفرادها، ويؤكد على قيمة هذا المشروع وتأثيره في رسم البهجة على نفوس المستحقين الذين كادوا يقضون العيد خلف القضبان، ولكن بفضل الله ومن ثم إسهامات أصحاب الأيادي البيضاء، نتطلع إلى رسم هذه الفرحة على وجوه تلك الأسر ليقضوا العيد وسط ترابط وفي أجواء من العائلة ولم الشمل والبهجة».