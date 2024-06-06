«الشارقة الخيرية» تطلق باقة مبادرات 10 ذي الحجة

أفادت جمعية الشارقة الخيرية، بأنها خصصت 2.5 مليون درهم لتنفيذ العديد من المبادرات الخيرية خلال الأيام الـ10 من ذي الحجة، مشيرة إلى أن تنفيذ المبادرات يبدأ منذ اليوم الأول للشهر.

وقال رئيس اللجنة العليا لحملة (عيد الأضحى)، عبدالله سيف بن هندي، إن «المبادرات تتضمن تيسير الحج لنحو 20 حاجاً من الفئات الأكثر استحقاقاً من مواطني دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن «مبادرة (تيسير الحج) تُعدّ باكورة مبادرات الجمعية خلال تلك الأيام، إلى جانب (تفريج كربة) عدد من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في قضايا تعسّر مالي، فيما تستهدف مبادرة (إفطار الصائمين) في يوم عرفة نحو 15 ألف صائم».

وأضاف أنه «من المقرر أن تضم مبادرة (علاج المرضى) ثلاث حالات مرضية من الذين صدرت لهم موافقة بالمساعدة من قِبل لجنة المساعدات، فضلاً عن مبادرة (كسوة العيد)، ومبادرة (عمليات القلوب الصغيرة) لما يصل إلى 50 عملية قسطرة، إلى جانب إطلاق مبادرة (بناء خمسة مساجد في الهند)، وكذلك (حفر 10 آبار في بنغلاديش)، وتسيير حملة (مكافحة العمى) لإجراء العمليات الجراحية لصالح 500 حالة من مرضى العيون، وتوفير (700 جلسة غسيل كلى)».

وذكر بن هندي أن «الجمعية استحدثت باقة التبرع لمبادرات 10 ذي الحجة، التي تُعدّ وسيلة ميسّرة لأصحاب التبرعات البسيطة، حيث يمكن للمتبرع اختيار إحدى المبادرات والتبرع بباقة قيمتها 10 دراهم».

. المبادرات تتضمن تيسير الحج لـ20 حاجاً من الفئات الأكثر استحقاقاً.