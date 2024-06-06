«أبوهارون» يحتاج 43.8 ألف درهم كلفة أدوية

يعاني المريض (أبوهارون - 82 عاماً) إصابته بأمراض مزمنة عدة، منها الفشل الكلوي المزمن، إضافة إلى السكري والكوليسترول، فضلاً عن مشكلات صحية في القلب.

ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فإن كلفة الأدوية التي يحتاجها «أبوهارون» مدى الحياة، تبلغ 3657 درهماً شهرياً، غير أن وضعه المادي صعب جداً ولا يستطيع معه تأمين المبلغ، لذا يناشد من يساعده في دفع تكاليف علاجه في ظل الظروف التي يمر بها.

وروى «أبوهارون» قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أعاني إصابتي بأمراض مزمنة منذ سنوات عدة، منها الفشل الكلوي المزمن، والسكري والكوليسترول، كما أن لدي مشكلات صحية في القلب»، مشيراً إلى أنه سبق له أن أجرى فحوصات وتحاليل في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأظهرت نتائجها أنه بحاجة إلى أدوية مدى الحياة.

وأضاف أن كلفة هذه الأدوية مرتفعة جداً، نظراً لإمكاناته المالية المحدودة، موضحاً أنها تبلغ شهرياً 3657 درهماً، أي ما يعادل 43 ألفاً و884 درهماً سنوياً.

وأفاد «أبوهارون» بأن التأمين الصحي الخاص به لا يغطي تكاليف العلاج، لافتاً إلى أنه عاطل عن العمل بسبب كبر سنه، فيما يعيله ابنه الذي يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب شهري قدره 2800 درهم.

وتابع أنه يدفع إيجاراً للسكن بقيمة 32 ألف درهم سنوياً، كما أن أسرته تحصل على بعض المساعدات من إحدى الجمعيات الخيرية، وبالكاد تغطي بعض الاحتياجات المعيشية.

وقال «أبوهارون»، إن راتب ابنه متواضع جداً ولا يغطي مصروفات أسرته، مشيراً إلى أنه كلما توقف عن تناول أدويته تسوء حالته الصحية بشكل كبير. وأضاف: «المشكلة أنه يجب تناول هذه الأدوية مدى الحياة، ومن الصعب تدبير كلفتها بين فترة وأخرى، كما أنه من الصعب البحث عن جهة تساعدني دائماً في توفير أدويتي، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في دفع تكاليف علاجي وأدويتي المكلفة التي أحتاجها في ظل وضعي الصحي المتردي».

. «أبوهارون» عاطل عن العمل بسبب كبر سنه، ويعيله ابنه الذي يعمل براتب متواضع.