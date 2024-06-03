«أبوسعيد» يعاني مرض القلب ويحتاج إلى أدوية بـ 43.2 ألف درهم

يعاني (أبوسعيد-46 عاماً)، أمراضاً في القلب، ويحتاج إلى أدوية علاجية بكُلفة 43 ألفاً و205 دراهم، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

ويروي المريض (أبوسعيد) قصة معاناته مع المرض، لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «إن حالتي الصحية تدهورت كثيراً منذ عام 2017، حيث كنت أشعر بألم في جهة الصدر، ولا أستطيع التنفس بشكل طبيعي، وتم نقلي إلى المستشفى في حالة طوارئ، لتلقي العلاج».

وأضاف: «طلب مني طبيب الطوارئ، القيام بإجراء فحوص وتصوير أشعة وتحاليل مخبرية، وقد كشفت أنني أعاني انسداداً في الشريان الرئيس للقلب، ويجب إجراء عملية قلب مفتوح، لتركيب دعامات، وبالفعل تم إجراء العملية، ومكثت في المستشفى تحت الملاحظة الطبية مدة أسبوع، حتى تحسنت حالتي، وقد نصحني الطبيب بضرورة المتابعة الدورية لحالتي، واتباع نظام غذائي، وممارسة الرياضة بشكل منتظم».

وأكمل: «لاحظت أن هناك تحسناً كبيراً في صحتي، بسبب التزامي بتناول الأدوية بشكل يومي، لكن بعد فترة تدهورت حالتي الصحية مرة أخرى إلى درجة بدأت أشعر فيها بضيق شديد في التنفس، وعند مراجعة الطبيب قال لي إن حالتي تطورت كثيراً، وأصبحت أعاني خللاً شديداً في عمل القلب، وأحتاج إلى تركيب بطارية، لتنظيم دقات القلب، وتم تركيب البطارية، وتحسنت حالتي بعدها، وقد وصف لي الطبيب المعالج أدوية لمرض القلب بكُلفة 43 ألفاً و205 دراهم، وشدد على ضرورة تناولها، لأن المرض أصبح يهدد حياتي».

وتابع: «أنا عاطل عن العمل بسبب وضعي الصحي، كما أنني المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من زوجة وأربعة أبناء، ونمر بظروف مادية صعبة جداً، وأعجز عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من كُلفة العلاج، حيث أحصل على مساعدة مالية من بعض الأصدقاء، لتدبير أمور حياتنا المعيشية من مأكل ومشرب وإيجار السكن».

ويناشد المريض أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته في تدبير كُلفة الأدوية العلاجية لمرض القلب في ظل وضعه الصحي المتدهور.

. المريض هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة وأربعة أبناء.. ويتدبر أموره المعيشية بمساعدة بعض الأصدقاء.