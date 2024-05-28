«أبوعلاء» بحاجة إلى جراحة مستعجلة بـ 50.7 ألف درهم

يعاني (أبوعلاء - 70 عاماً) تضخماً في غدة البروستات منذ أشهر، ويحتاج إلى إجراء عملية مستعجلة كلفتها أكثر من 50 ألفاً و775 درهماً، لكن ظروف أسرته المالية الصعبة لا تسمح لها بتدبير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ، وتنتظر من يمد لها يد العون والمساعدة لسداد كلفة العملية.

وأفادت تقارير طبية صادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن المريض أدخل إلى المستشفى وهو يعاني إصابته بحصر في البول وألم شديد في البطن، حيث أجريت له الفحوص وصور الأشعة والتحاليل اللازمة، التي بيّنت نتيجتها وجود تورم وتضخم في «البروستات»، مع التهاب شديد فيها، مشيرة إلى أنه تم تركيب قسطرة بولية له، وإعطاؤه أدوية لتخفيف الالتهاب.

ووفقاً للتقارير، فإن المريض بحاجة حالياً إلى إجراء عملية مستعجلة لإزالة التضخم، كونه يهدد حياته، لافتة إلى أن هذا النوع من العمليات الجراحية في المستشفى تبلغ كلفته 50 ألفاً و775 درهماً، غير أن الوضع المادي للمريض ضعيف جداً.

وروى المريض (أبوعلاء) قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «منذ أشهر عدة شعرت بألم في بطني، وعدم قدرتي على التبول بشكل طبيعي، ما اضطرني إلى الذهاب إلى أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي، وبعد معاينة الطبيب، أكد ضرورة إجراء صور وفحوص شاملة وتحاليل للاطمئنان على وضعي الصحي أكثر».

وأضاف: «أظهرت نتائج الفحوص والتحاليل أني مصاب بالتهاب في المسالك البولية، ما سبب لي تلك الأعراض والآلام، ونصحني الطبيب بضرورة الالتزام بأخذ الأدوية، والإكثار من شرب الماء والسوائل».

وأكد المريض أن حالته الصحية استقرت لفترة معينة، لكن بعدها عاد إليه الألم بشكل شديد وأقوى، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث تم إعطاؤه بعض المسكنات.

وتابع (أبوعلاء) أنه تم تحويله إلى قسم الباطنية في المستشفى، وطلب منه الطبيب المعالج إجراء أشعة لمكان الألم، والتي بيّنت نتيجتها أنه يعاني وجود تضخم شديد في غدة البروستات، ولابد من تركيب قسطرة بولية، مع إجراء عملية جراحية لإزالة التضخم بأسرع وقت ممكن.

وذكر أن كلفة العملية تبلغ 50 ألفاً و775 درهماً، حسب المستشفى، مؤكداً أنه لا يستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ.

وأوضح المريض (أبوعلاء) أن المعيل الوحيد له ولزوجته هو ابنهما، الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة، براتب شهري قدره 8000 درهم، يعيل منه أيضاً أسرته المكونة من خمسة أفراد، مشيراً إلى أن الراتب بالكاد يكفي لمتطلبات الحياة اليومية.

وناشد (أبوعلاء) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير كلفة العملية الجراحية وتخفيف آلامه.