«أبوعلي» يحتاج إلى علاج بـ10.9 آلاف درهم

يعاني (أبوعلي - 58 عاماً) أمراضاً مزمنة، منها السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ودهون على الكبد، كما يعاني ضعفاً في عضلة القلب وأوراماً في القولون، ويحتاج إلى أدوية بكُلفة 10 آلاف و903 دراهم، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، ولا تسمح إمكاناته المالية بتدبير كُلفة العلاج، حيث يمر بظروف معيشية وصحية صعبة.

وروى المريض لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «أعاني أمراضاً مزمنة عدة منها السكري والقلب والكوليسترول، وارتفاعاً في ضغط الدم، وضعفاً في عضلة القلب التي تعمل بنسبة 30% فقط، وأوراماً في القولون يجب استئصالها في أقرب وقت، ولا يغطي التأمين الصحي كُلفة علاجي، وقد أصبحت عاجزاً عن سداد كُلف الأدوية، نظراً لتواضع إمكاناتي المالية، علماً بأنني مضطر لمتابعة علاجي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي».

وأكمل: «أعمل في إحدى الجهات براتب شهري 4800 درهم، أدفع منه إيجار السكن، ورسوم الدراسة لأبنائي، وما تبقى منه بالكاد يلبي متطلبات حياتنا المعيشية». وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أبناء وزوجة، وقد حاولت طرق كل الأبواب من أجل توفير كُلفة علاجي، لكني لم أصل إلى أي نتيجة، ولا أستطيع تدبير المبلغ المطلوب للعلاج، لأنه يفوق إمكاناتي المتواضعة، كما أنني أمرّ وأسرتي بظروف مادية صعبة، ووضعي الصحي يسوء يوماً بعد آخر».

ويناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون له ومساعدته في تدبير العلاج في ظل وضعه الصحي المتدهور.

. المريض هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من زوجة وخمسة أبناء.