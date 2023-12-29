على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

جدد مواطنون وقاطنون، شكواهم من رمي علب مشروبات غازية وعبوات مياه، وأكياس بلاستيكية وبقايا طعام، من نوافذ مركبات تسير على الطرقات، وأيضاً في مواقف مراكز تجارية وفي محيط بنايات سكنية، ما يشوّه المنظر العام ويضر بصحة الأفراد والمجتمع. ودعا الشاكون، بلديات الدولة، إلى تشديد الرقابة على هذه السلوكيات وفرض غرامات على المخالفين.

(أبوحمد)

«اقتصادية العين»

دعا مواطنون، المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية في العين، إلى إعادة النظر في منح تراخيص لمحال تأجير الدراجات النارية داخل المدينة، ودراسة تخصيص أماكن مسيّجة لنشاط هذه المحال وتأجير الدراجات بداخلها، مشيرين إلى أنهم كرروا شكواهم أكثر من مرة حول خطورة وجود هذه المحال داخل المدينة على الشباب الذين يستأجرن دراجات للقيام باستعراضات وسباقات خطرة تهدد حياتهم.

(أبوعلي)

شرطة أبوظبي

اقترح مرتادو طريق العين - دبي، على المسؤولين في شرطة أبوظبي، رفع سرعة الطريق من 140 إلى 160 كيلومتراً، لتلبية احتياجات مستخدميه في سرعة الوصول إلى مقار عملهم والعودة إلى منازلهم، مشيرين إلى أن الطريق ذو جودة عالية وتتوافر فيه متطلبات الأمن والسلامة المرورية.

(أبوراشد)