«عمر» يحتاج 50 ألف درهم رسوم جلسات تعليم علاجية

تواجه أسرة «أبو عمر» ظروفاً مالية صعبة أدت إلى عدم قدرتها على دفع رسوم الجلسات التعليمية العلاجية لابنها «عمر»، وتوقفه عن تلقي الجلسات التي يحتاج إليها منذ عامين، إذ إنه يعاني اضطراب طيف التوحد.

ويحتاج «عمر» البالغ تسع سنوات (مصري) إلى جلسات علاجية لتنمية المهارات المعرفية والعقلية والإدراكية، فضلاً عن جلسات خاصة بالنطق لمدة لا تقل عن خمس ساعات في الأسبوع، لكن والده لم يستطع تدبير قيمة الرسوم البالغة 50 ألف درهم لمدة عام، في أحد مراكز أصحاب الهمم المتخصصة في أبوظبي.

ويناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون له لمساعدة «عمر» على مواصلة تعليمه.

وقال «أبوعمر» لـ«الإمارات اليوم» إن حالتهم المادية ساءت جداً منذ عامين، بعد أن كان هو وزوجته يتعاونان في سداد رسوم الجلسات لابنهما، حيث كانت الزوجة تعمل بائعة في أحد المحال التجارية، مشيراً إلى أنه تم إنهاء خدمات زوجته، ما أثّر في الاستقرار المالي للأسرة وأدى إلى تراكم الديون والرسوم الدراسية.

وأضاف الأب أن «ذلك منعني من دفع رسوم الجلسات التعليمية لـ(عمر) المصاب باضطراب طيف التوحد»، معرباً عن خوفه الشديد من عدم قدرة ابنه على استكمال دراسته، وتدهور وضعه التعليمي.

وتابع «أبوعمر»: «في السنة الماضية حاولت ادخار مبلغ لأدفعه لابني، لكن للأسف لم أستفد منه لأنني دفعته إضافة إلى قرض من البنك لعلاج والدتي التي أصيبت بسرطان الدم، ما سبب عدم دفع الرسوم الدراسية لابني الذي يتلقى تعليماً من نوع خاص في أحد المراكز المتخصصة».

وأعرب الأب عن قلقه في حال عدم الاستمرار في تلقي جلسات العلاج لـ«عمر»، موضحاً أن ابنه مصاب بالتوحد من النوع القوي، وتبلغ كلفة جلسات التعليم نحو 20 ألف درهم.

وأكد أنه نظراً لصعوبة وضعه المالي الحالي، فإنه لا يستطيع دفع تكاليف تعليم ابنه، لافتاً إلى أنه طلب المساعدة من الأهل والأصدقاء لكن دون جدوى.

وقال «أبوعمر»: «أشعر بالحزن على حال ابني لأن مستواه التعليمي سيتراجع، بسبب توقفه عن الدراسة، ولابد من الاستمرار في تلقي الدعم دون توقف، حيث إن هناك التزامات مالية لا تنتظر»، مضيفاً: «صبرنا على كثير من المشكلات التي واجهتنا وتحملناها، لكن المشكلة التي لم نستطيع الصبر عليها هي كلفة الجلسات التعليمية لابني (عمر) وتدهور حالته».

ولفت إلى أن توقف ابنه عن الجلسات التعليمية «سيتسبب في صعوبة تحسن وضعه الصحي، خصوصاً أن (عمر) يحتاج إلى اهتمام وتعليم من نوع خاص».

وأفاد «أبوعمر» بأنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ستة أفراد، حيث يعمل في إحدى المدارس الخاصة براتب 11 ألف درهم، يدفع منه نحو 8000 درهم أقساطاً بنكية، وما تبقى يذهب لمتطلبات الحياة اليومية، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته لدفع رسوم الجلسات التعليمية الخاصة لابنه والبالغة 50 ألف درهم.

• «عمر» بحاجة إلى جلسات تنمي مهاراته المعرفية والعقلية، فضلاً عن جلسات خاصة بالنطق لمدة لا تقل عن خمس ساعات أسبوعياً.