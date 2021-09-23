عزيزتي حواء.. الأظافر تزهو بالأصفر الساطع

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

بالألوان الزاهية تتزين الأظافر في خريف/‏شتاء 2021/‏2022، لتمنح المرأة إطلالة مشرقة.

وأوضحت «Instyle»، المجلة المعنية بالجمال والموضة، أن الأظافر تزهو هذا الموسم باللون الأصفر الساطع، مشيرة إلى أن هذا اللون المشرق يخلق تبايناً مثيراً مع إطلالة الجينز العصرية.

وأضافت أن البنفسجي بلون زهرة الأوركيد يشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، مشيرة إلى أن هذا اللون المفعم بالأنوثة والإثارة يتناغم مع إطلالة تكتسي بألوان محايدة، كالأسود والرمادي والأزرق الداكن، كي يكون هو في بؤرة الأضواء.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءاً، يمكنها اللجوء إلى اللون البني بدرجة القرفة، التي تتناغم مع الإطلالة التي تكتسي بدرجات البيج والأبيض الأوف وايت.

كما يمثل الأخضر البحري بديلاً هادئاً بفضل مظهره المطفأ.