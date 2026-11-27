دبي - وام

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مبادرة «جواز السكن الذكي» ضمن مبادراتها لشهر الابتكار، لتمنح كل مسكن هوية رقمية فريدة تتيح للمتعاملين الوصول إلى بيانات مساكنهم ووثائقها من مرحلة التصميم والإنشاء إلى التشغيل والصيانة.

وأوضحت المؤسسة أن المبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً وأنها بذلك تصبح أول جهة حكومية في دولة الإمارات تطلق جوازاً رقمياً موحّداً للمساكن، كما أفادت بأن المبادرة حصلت على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد والسياحة.

ويجمع الجواز في سجل رقمي واحد المخططات الهندسية والشهادات والضمانات وتفاصيل مواد البناء إلى جانب تاريخ المسكن وسجلات تشغيله وصيانته. ويتيح هذا السجل للمتعاملين الرجوع إلى المعلومات والوثائق عند الحاجة، ويقلّل الحاجة إلى التواصل مع المؤسسة لطلبها.

وقالت مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في المؤسسة، نورة الرميثي، إن جواز السكن الذكي يُمثل خطوة في تطوير خدمات إسكانية رقمية ترافق المتعامل بعد استلام مسكنه وتلبّي احتياجاته على امتداد سنوات استخدامه، ومن خلال توحيد بيانات المسكن ووثائقه ضمن هوية رقمية واحدة نوفّر للمتعامل مرجعاً موثوقاً يساعده على متابعة شؤون مسكنه، واتخاذ القرارات المتعلقة بالصيانة والتعديلات المستقبلية.

وأضافت: «انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية نوظّف هذه التقنيات لربط بيانات كل مسكن بمنظومة سحابية مخصّصة له بما يتيح تحديثها بصورة مستمرة، ويسهّل الرجوع إليها خلال مختلف مراحل استخدام المسكن».

وبدأت المؤسسة تقديم الجواز للمتعاملين ضمن إجراءات تخصيص وتسليم المساكن في مشروعي العوير ووادي العمردي، ليصبح السجل الرقمي للمسكن متاحاً لهم منذ اليوم الأول للاستلام.

وتعمل المؤسسة على تطوير الجواز ليشمل خدمات استباقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها التنبؤ باحتياجات الصيانة وإرسال التنبيهات وتقديم التوصيات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة المتعاملين على التخطيط لأعمال الصيانة مبكراً بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمساكن، وخفض تكاليف تشغيلها وصيانتها.

وتأتي المبادرة في إطار جهود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتطوير منظومة الإسكان في دبي، وتقديم خدمات رقمية تواكب احتياجات المتعاملين طوال دورة حياة المسكن، وتسهم في تحسين جودة حياتهم.