مكتوم بن محمد: عدالة دبي تسير يداً بيد مع ريادتها

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي تواصل تطوير منظومتها القضائية من خلال مشاريع نوعية ونتائج ملموسة تعكس تقدماً في كفاءة الخدمات وسرعة تحقيق العدالة.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "اطلعت على خطة عمل مركز دبي للخبرة القضائية التي شملت تطوير الخدمات الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، ومؤشرات أداء مركز فض المنازعات الإيجارية حيث بلغ معدل الفصل في الدعاوى الاستئنافية خلال المدة المستهدفة 94.8%، كما اطّلعت على مستجدات أعمال الشرطة القضائية حيث توسعت اختصاصاتها لتعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية".

وأضاف سموه: "منظومتنا القضائية ركيزة للاستقرار والثقة، وعدالة دبي تسير يداً بيد مع ريادتها".