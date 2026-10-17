حملة استدعاء لسيارات «تويوتا سوبرا» في أسواق الإمارات

تنفذ شركة «الفطيم للسيارات»، الوكيل الرسمي والمستورد المحلي لسيارات «تويوتا» في الإمارات، بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة استدعاء لعدد من مركبات «تويوتا سوبرا» في أسواق الدولة، بسبب خلل محتمل في نظام بادئ الحركة. وأوضحت بيانات حملة الاستدعاء أن الحملة تشمل مركبات من موديل 2021، مزودة بمحرك من أربع أسطوانات، ومصنّعة في النمسا خلال عام 2020. ويتمثل الخلل في احتمال تسرب المياه إلى المرحل الكهربائي الخاص ببادئ الحركة، ما قد يؤدي، بمرور الوقت، إلى حدوث تآكل داخلي يؤثر في كفاءة التوصيل الكهربائي، ويعيق قدرة المحرك على التشغيل.

وأضافت البيانات أن التآكل قد يتسبب، في بعض الحالات، في حدوث قصر بالدائرة الكهربائية وارتفاع حرارة بادئ الحركة، ما قد يؤدي، في الحالات القصوى، إلى أضرار حرارية أو نشوب حريق، سواء أثناء تشغيل المركبة أو بعد توقفها وإطفاء المحرك.

وبحسب بيانات الاستدعاء، ستتواصل فرق الخدمة التابعة لشركة «الفطيم للسيارات» مع المتعاملين الذين تشمل مركباتهم الحملة، لدعوتهم إلى إحضار سياراتهم لإجراء الفحص اللازم وتنفيذ أعمال الإصلاح المطلوبة.