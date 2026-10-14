دبي تجمع 250 من قادة الاستثمار العالمي في «رايز»

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات قمة «رايز 2026 - RISE»، بمشاركة أكثر من 250 من المستثمرين المؤسسيين، وممثلي صناديق الثروة السيادية، والقادة الحكوميين، وكبار المطورين العقاريين، لبحث التحولات في حركة رؤوس الأموال العالمية واستكشاف الفرص في قطاعات البنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للعقارات - فرع الإمارات، محمود البرعي، إن القمة تمثل منصة لتعزيز التعاون بين المطورين والمستثمرين والمؤسسات العقارية، وتحويل النقاشات إلى فرص استثمارية.