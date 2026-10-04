«الخارجية» وغرفة ومالية عجمان تفعّل «باقة التصديق الموحدة»

فعّلت وزارة الخارجية، وغرفة عجمان، ودائرة المالية في عجمان، باقة التصديق الموحدة، بما يسهم في تبسيط إجراءات إصدار وتصديق المستندات الصادرة عن غرفة عجمان من خلال مسار موحد ومتكامل، حيث تعمل المبادرة على تبسيط رحلة المتعامل، وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.

وتم تفعيل الباقة في مركز «ثرا لريادة الأعمال» بحضور الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، ومدير عام غرفة عجمان، سالم السويدي، ومدير عام دائرة المالية في عجمان، مروان أحمد آل علي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات الحكومية من وزارة المالية، ودائرة عجمان الرقمية، وغرف التجارة والصناعة في الدولة.

وأكدت الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، أن تعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ينعكس بشكل مباشر على تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسلاسة، مشيرة إلى أن تكامل الخدمات عبر المنصات الرقمية يسهم في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ويُمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر استباقية واستجابة لاحتياجاتهم.

وأضافت أن المبادرة، تعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتصميم خدمات محورها الإنسان، وتدعم مستهدفات «نحن الإمارات 2031» من خلال تعزيز الكفاءة الحكومية وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تواصل تعزيز الشراكات الحكومية وتوظيف الحلول الرقمية لبناء منظومة خدمات أكثر مرونة واستباقية.

كما أوضحت أن تصفير البيروقراطية يتطلب فهماً واضحاً لاحتياجات المتعاملين، والاستماع إلى ملاحظات فرق العمل القائمة على تقديم الخدمات، بما يسهم في إعادة تصميم الإجراءات وتطوير خدمات متكاملة تحقق تحسينات ملموسة وقابلة للقياس في تجربة المتعامل.