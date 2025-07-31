مستثمراً يشاركون في تمويل سابع عقار مُرمَّز في دبي 238

شارك 238 مستثمراً من 41 جنسية في تمويل العقار المُرمَّز السابع، الذي طرحته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك خلال 18 دقيقة فقط من فتح باب الاستثمار في المشروع، الذي يقع في منطقة مرسى دبي «دبي مارينا».

وكانت «أراضي دبي» أعلنت، أول من أمس، عن طرح سابع عقار مُرمَّز، عند الساعة 12 من ظهر أمس، عبر منصة «بريبكو منت».

ويتمثل العقار السابع في شقة فندقية متكاملة المرافق، مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وتقع في فندق «جي دبليو ماريوت مارينا»، بمساحة تبلغ 79 متراً مربعاً، وبقيمة 1.9 مليون درهم، فيما يبلغ صافي إيرادات الإيجار السنوية المتوقعة للعقار نحو 150 ألف درهم، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 2.5%.

يذكر أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضي في دبي VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في 25 مايو الماضي، حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة.

وأكد مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الدكتور محمود البرعي، في حوار سابق مع «الإمارات اليوم»، بيع ستة مشروعات مُرمَّزة عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي بمشاركة نحو 1400 مستثمر من 50 جنسية. وأشار البرعي إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار، تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة.

وبيّن أن الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري يبلغ 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، لحماية المستثمرين، وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية.