لندن تحتضن «الملتقى الخليجي البريطاني للتحكيم»

افتتح أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور كمال آل حمد، الملتقى الخليجي البريطاني للتحكيم الذي استضافته الغرفة العربية البريطانية في العاصمة البريطانية لندن، وشهد حضوراً لافتاً، بمشاركة أكثر من 100 شخصية قيادية بارزة من دول الخليج والدول العربية والمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات القانون والقضاء والتحكيم التجاري.

وتناول الملتقى محاور عدة رئيسة، من أبرزها التحكيم التجاري الدولي، إضافة إلى التعريف بأسبوع القانون والتحكيم الخليجي الثاني الذي من المقرر أن يُعقد في البحرين خلال يناير المقبل.