شهادات المنشأ الصادرة من دبي تسجل نمواً قياسياً خلال 4 أعوام

سجلت مؤشرات شهادات المنشأ الصادرة من دبي معدلات نمو قياسية لافتة خلال السنوات الأربع الماضية، حتى تجاوزت المعدلات المسجلة قبل جائحة «كوفيد-19»، وفقاً لمؤشرات صادرة من «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء».

وأظهرت البيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، عبر تقارير من «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، استناداً إلى مؤشرات غرفة دبي، أن شهادات المنشأ الصادرة من دبي بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 204.780 آلاف شهادة بارتفاع نسبته 7% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، والذي بلغ فيه عدد الشهادات 191.329 ألف شهادة.

وكشفت البيانات أن إجمالي عدد الشهادات الصادرة من دبي بنهاية عام 2024، بلغت 791.460 ألف شهادة مسجلة ارتفاعاً تجاوزت نسبته 25% مقارنة بمثيلاتها خلال عام 2020، الذي بلغ فيه إجمالي عدد الشهادات 632.448 ألف شهادة.

وأوضحت بيانات تقارير «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، تجاوز إجمالي شهادات المنشأ الصادرة من دبي، مستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغ خلال عام 2019، إجمالي عدد الشهادات 778.022 ألف شهادة، مقارنة بالمؤشرات المعلنة خلال العام الماضي والبالغة 791.460 ألف شهادة، ليصل إجمالي النمو 1.7%.

وبحسب رصد البيانات المسجلة لإجمالي شهادات المنشأ الصادرة من دبي خلال الأعوام الماضية، فقد سجلت مؤشرات نمو تدريجية متسلسلة، إذ ارتفعت من 632.448 ألف شهادة خلال عام 2020، لتصل إلى 669.918 ألف شهادة خلال عام 2021، لترتفع مجدداً خلال عام 2022، الذي بلغ فيه إجمالي عدد شهادات المنشأ 725.537 ألف شهادة.

وواصلت شهادات المنشأ الصادرة من دبي مسيرة ارتفاعاتها ليصل إجمالي عددها إلى 735.155 ألف شهادة خلال عام 2023، وأكملت نموها اللافت خلال عام 2024 مسجلة إجمالي عدد شهادات بلغ 791.461 ألف شهادة.

يُشار إلى أن شهادات المنشأ الصادرة، تعبر عن الصادرات، فهي وثيقة تثبت بلد منشأ البضائع المصدرة، وتعتبر ضرورية لإجراءات التخليص الجمركي وتسهيل عمليات الشحن الدولية، وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة.

وتتيح غرفة دبي تسهيلات متطوّرة لإنجاز إصدار شهادات المنشأ، وتوفر لأعضائها الاختيار بين طلب شهادة المنشأ الإلكترونية، وشهادة المنشأ الاعتيادية الصادرة للدول التي لا تقبل شهادة المنشأ الإلكترونية، كما تحتفظ بسجل إلكتروني لجميع شهادات المنشأ الصادرة.