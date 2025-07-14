ابتداءً من سبتمبر المقبل.. «ويز إير» تعلن تعليق عملياتها في أبوظبي

أعلنت شركة «ويز إير» للطيران الاقتصادي عن تعليق عملياتها في أبوظبي، بدءاً من 1 سبتمبر المقبل، تمهيداً لانسحابها الكامل، في خطوة تعزوها الشركة إلى «تحديات تشغيلية» و«تطورات جيوسياسية» في المنطقة.

وركزت «ويز إير» في بداية عملها على أسواق وسط وشرق أوروبا، لكنها توسعت لتعمل في بريطانيا وإيطاليا والنمسا. وقالت إنها ستركز في المستقبل على الأسواق الأوروبية التي تدر ربحاً أعلى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوزيف فارادي، في بيان: «رغم صعوبة القرار، فإنه القرار الصائب في ظل الظروف الحالية»، موضحاً أن البيئة التشغيلية شهدت تغيرات جذرية نتيجة قيود سلاسل التوريد، وعدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، وتقلص فرص الوصول إلى الأسواق، مما جعل من الصعب الحفاظ على الأهداف التوسعية الأصلية.

وأكدت الشركة أن عدم حصولها على حقوق الطيران لبعض المسارات يعني أيضاً عدم قدرتها على النمو في المنطقة كما كانت تأمل.

وكانت «ويز إير» قد أطلقت مشروعها في أبوظبي عام 2020، واضعة نصب أعينها بناء أسطول يضم 100 طائرة خلال 15 عاماً.