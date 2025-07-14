«ويتيكس» يستعرض إمكانات الذكاء الاصطناعي

تُبرز الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، التي تُعقد من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025، إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات، وتسريع التحول الرقمي، وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، سعيد محمد الطاير: «يدعم المعرض ريادة دولة الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي، كما يدعم تنافسية دبي ومكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً، ومن خلال استقطابه أحدث التقنيات والشركات الناشئة والمواهب العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، يسهم المعرض في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».