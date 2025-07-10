مطار دبي يطلق خدمة جديدة لاستقبال الضيوف في «المبنى 3»

أطلقت مؤسسة مطارات دبي خدمة صالة الضيافة «DXB Greet & Go» الجديدة، التي توفر تجربة أكثر رقياً وتنظيماً لاستقبال الضيوف في «المبنى 3» بمطار دبي الدولي.

وذكرت المؤسسة، في بيان، أمس، أن هذه الخدمة تستهدف المسافرين القادمين إلى دبي ممن لديهم حجوزات مسبقة مع الفنادق أو خدمات «الليموزين» أو شركات السياحة المرخّصة، لتكون بديلاً عن الطريقة التقليدية في استقبال الضيوف بلافتات الأسماء.

وتُتيح خدمة صالة الضيافة للمسافرين القادمين إلى «المبنى 3» مسح رمز الاستجابة السريعة في الكشك المعتمد لهذا الغرض، للاطلاع على بيانات السائق والمركبة المخصصة لهم، بما في ذلك موقع السيارة ورقم لوحتها.

وبعد ذلك يتولى فريق «صالة الضيافة» متعدد اللغات إرشاد الضيوف من نقطة الاستقبال المعتمدة إلى مركباتهم، ما يضمن لهم تجربة استقبال أكثر راحة.

وتُعد خدمة صالة الضيافة الجديدة، الواقعة في منطقة الاستقبال بصالة القادمين، نقطة التقاء معتمدة ومنظمة تتماشى مع معايير التشغيل والسلامة في مطار دبي الدولي، وتسهم في تحسين انسيابية حركة القادمين وتقليل الازدحام.

وتتوافر الخدمة للفنادق وشركات «الليموزين» والسياحة المرخصة في دبي، حيث يمكن لهذه الجهات تسجيل بيانات السائقين والمركبات عبر منصة «DXB Greet & Go» وإرسال رمز الاستجابة السريعة للضيوف قبل وصولهم، وعند قيام الضيف بمسح الرمز يتولى فريق المنصة التحقق من بياناته ومرافقته إلى المركبة المخصصة له.

وقال نائب رئيس أول لعمليات مباني المسافرين في «مطارات دبي»، عيسى الشامسي: «يأتي إطلاق خدمة (صالة الضيافة) في إطار جهودنا المتواصلة لتقديم تجربة سفر أكثر كفاءةً وراحة لضيوفنا، حيث تُمكن هذه الخدمة شركاءنا من الفنادق وشركات السياحة المرخصة من تقديم تجربة استقبال أكثر تنظيماً، إلى جانب تعزيز انسيابية حركة القادمين وكفاءة عملياتنا التشغيلية في مبنى المسافرين».