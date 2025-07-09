طيران الإمارات تدمج خدمة Crypto.com Pay كخيار دفع للعملاء



وقّعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع Crypto.com لاستكشاف سبل دمج خدمة Crypto.com Pay ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال، ومن المتوقع أن يدخل هذا التكامل حيز التنفيذ العام المقبل.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع مذكرة التفاهم والتي وقعها عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ومحمد الحكيم، رئيس عمليات Crypto.com في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات.

وقال عدنان كاظم: "تعكس الشراكة مع Crypto.com لدمج العملات المشفرة في نظام الدفع الرقمي الخاص بطيران الإمارات التزام الناقلة بتلبية متطلبات وتفضيلات العملاء المتطورة، بالإضافة إلى استقطاب شرائح العملاء الأصغر سناً والمهتمين بالتقنيات الحديثة الذين يفضلون العملات الرقمية. كما تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية دبي لتكون في طليعة الابتكار المالي في العالم، وتوفر في الوقت نفسه لعملائنا مرونة وخيارات أكبر في كيفية تعاملهم مع طيران الإمارات".

وقال إيريك أنزياني، الرئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للعمليات في Crypto.com: "يسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة التفاهم المهمة هذه مع طيران الإمارات. ومع استمرارنا في توسيع حالات استخدام العملات الرقمية في الحياة اليومية، فإن الشراكة مع جهات رائدة مثل طيران الإمارات ستمنح الصناعة دفعة حقيقية، وتمكن الجهتين من تقديم حلول مالية مبتكرة وحقيقية لعملائنا. نتطلع إلى العمل معًا بينما نواصل بناء عروضنا في مجال العملات الرقمية في منطقة الخليج".

وبالإضافة إلى استكشاف دمج خدمة Crypto.com Pay ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة، ستعمل طيران الإمارات وCrypto.com على بحث سبل الاستفادة من الحملات التسويقية الترويجية لتعزيز الوعي بها وتشجيع اعتماد حل الدفع الجديد.

وتأتي أحدث شراكة تبرمها الناقلة في الوقت الذي ترسخ فيه دبي مكانتها كمركز عالمي للعملات المشفرة، مدعومة بنظام بيئي قوي وإطار تنظيمي متطور مصمم لتعزيز الابتكار مع ضمان حماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي. وقد بدأ عدد متنام من المؤسسات في دبي بالفعل في قبول العملات المشفرة كشكل من أشكال دفع قيمة المشتريات ضمن قطاعات متنوعة تتراوح بين قطاع العقارات إلى شركات الاتصالات الكبرى.