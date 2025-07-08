%99.8 معدل رضا السيّاح الدوليين في دبي خلال 2024

أظهر «مسح زوّار دبي الدوليين 2024» ضمن التقرير السنوي لأداء قطاع السياحة، الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة سجلت معدلاً استثنائياً في رضا الزوّار بلغ 99.8%، خلال العام الماضي 2024، في وقت أعرب 99.7% من المشاركين في المسح عن استعدادهم للتوصية بزيارة الإمارة للآخرين.

ووفقاً للمسح فقد أكّد «وسط مدينة دبي» مكانته كأهم منطقة سياحية في الإمارة عام 2024، مدفوعاً بمعالمه البارزة وتجارب الجذب العالمية التي تبقى محوراً أساسياً في تجربة الزائر، في وقت واصل فيه مركز تسوق «دبي مول» تسجيل شعبية لا مثيل لها، حيث استقبل 99% من الزوّار الدوليين للعام الثالث على التوالي.

زوّار دبي

وتفصيلاً، أظهر «مسح زوّار دبي الدوليين 2024»، ضمن التقرير السنوي لأداء قطاع السياحة الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن السفر الترفيهي بقي الغرض الرئيس لزيارة الإمارة، حيث شكّل ما نسبته 77% من إجمالي السياح الدوليين في العام الماضي 2024، ليعكس جاذبية دبي الدائمة وجهةً سياحيةً من الطراز الأول، فيما ظل متوسط حجم المجموعة الزائرة الواحدة ثابتاً عند 2.6 فرد.

وبحسب المسح، شكّل الزوّار القادمون لزيارة العائلة والأصدقاء ما نسبته 14% من إجمالي السياح الوافدين، ما يؤكد مكانة دبي، وجهةً مثاليةً للقاءات العائلية، بفضل الجالية الكبيرة المقيمة فيها، والتي تؤدي دوراً فاعلاً في الترويج للإمارة.

أما السفر بغرض الأعمال فبلغ 8% من إجمالي الزوّار الوافدين، وهي نسبة مستقرة مقارنة بعام 2023، ما يعزز مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وبيّن المسح أن 46% من الزوّار جاؤوا ضمن مجموعات عائلية، في حين شكّل الأزواج ما نسبته 32%، والأصدقاء 10%، والأفراد 9%، وزملاء العمل 3%.

وأظهر «مسح زوّار دبي الدوليين 2024» أن «وسط مدينة دبي» أكّد مكانته كأهم منطقة سياحية في الإمارة عام 2024، مدفوعاً بمعالمه البارزة وتجارب الجذب العالمية التي تبقى محوراً أساسياً في تجربة الزائر.

بدوره، واصل مركز تسوق «دبي مول» تسجيل شعبية لا مثيل لها، إذ استقبل 99% من الزوّار الدوليين للعام الثالث على التوالي، كما شهدت المعالم المجاورة له، مثل «نافورة دبي»، و«برج خليفة»، المزيد من الإقبال، حيث زار منصة «أت ذا توب – برج خليفة» نحو 48% من الزوّار، بارتفاع ملحوظ عن 40% في العام السابق 2023.

من جهته، زار «برواز دبي» في حديقة زعبيل نحو 31% من الزوّار الدوليين، ما يعكس تنامي مكانته رمزاً يجمع بين الابتكار والتراث في المدينة، كما تضاعفت نسبة الزوّار إلى «متحف المستقبل» لتصل إلى 31% من إجمالي الزوّار الدوليين.

بدورها، استقطبت «القرية العالمية» 34% من الزوار الدوليين، مقارنة بـ32% في عام 2023، ما يدل على تزايد الإقبال على التجارب العائلية والثقافية متعددة الثقافات.

أما المواقع الثقافية والتراثية، فشهدت ارتفاعاً في عدد الزوّار، حيث جذبت 66% من الزوّار الدوليين مقارنة بـ64% في عام 2023، تماشياً مع التوجهات العالمية نحو الأصالة والتعرّف إلى المعالم المحلية والتاريخية.

وفي المقابل، تراجعت نسبة الزوّار إلى الشواطئ والأنشطة البحرية إلى 72%، مقارنة بـ77% في عام 2023، ما يعكس تنوع الاهتمامات السياحية لدى الزوّار نحو وجهات ونمط حياة يتجاوز الساحل.

أما رحلات السفاري الصحراوية، فبقيت من الركائز الأساسية لعروض المغامرات في دبي، مع معدلات إقبال وصلت إلى 43%.

وبحسب المسح، فقد استقر متوسط مدة الإقامة عند 10 أيام، ما يؤكد استمرار الرغبة في برامج زيارات أطول وأكثر غنى تتيح للزوّار استكشاف النطاق الواسع من العروض الثقافية والترفيهية ونمط الحياة في دبي.

رضا الزوّار

وبحسب «مسح زوّار دبي الدوليين 2024»، فقد سجّلت دبي معدلاً استثنائياً في رضا الزوّار بلغ 99.8%، مع إعراب 99.7% من المشاركين في المسح عن استعدادهم للتوصية بزيارة الإمارة للآخرين.

وأكّدت «الاقتصاد والسياحة» أن تقرير المسح يعكس تماسك مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات العالمية جذباً للسياح، مدفوعة بتجربة متكاملة تلبي مختلف الفئات والأغراض، مع معدلات رضا استثنائية واستقرار في الأنماط السلوكية للسفر، بما يُرسّخ مكانة الإمارة وجهةً لابدّ من زيارتها، وسجل المسح توزيعاً متوازناً نسبياً بين الجنسين في الزوّار الدوليين، حيث بلغت نسبة الذكور 53% مقابل 47% من الإناث.

تأثير المنصات الرقمية

أظهر «مسح زوّار دبي الدوليين 2024» أن المنصات الرقمية أصبحت المحرّك الأساسي لاتخاذ قرارات السفر، حيث أشار 10% من الزوّار إلى أن المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المؤثرين، كان مصدر إلهامهم الرئيس، متجاوزين بذلك وكلاء السفر التقليديين والإعلانات، ما يعكس تغيّر سلوك المسافرين حول العالم نحو الاعتماد على القنوات الرقمية التفاعلية.

• %99 من السياح الدوليين زاروا مركز تسوق «دبي مول» للعام الثالث على التوالي.