اتفاقية لتطوير مشروعات استثنائية في «نخلة جبل علي» و«حي دبي للتصميم»

أعلنت «دبي القابضة»، ومجموعة «سيليكت غروب»، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي في المشروع المشترك، شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، عن دخولهما في اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تطوير مشروعات استثنائية في «نخلة جبل علي» و«حي دبي للتصميم».

وأفاد بيان أمس بأن هذه الاتفاقية البارزة تُشكّل أول صفقة استراتيجية لبيع أرضٍ تبرمها «دبي القابضة» مع مطور عقاري مستقل في «نخلة جبل علي».

وبحسب البيان، ستقوم «سيليكت غروب» بتطوير وإنجاز مشروعين تطويريين ضخمين، سيُحدثان نقلة نوعية في المشهد العمراني المزدهر لدبي، إذ ستُنشئ المجموعة في «نخلة جبل علي» وحدات سكنية وفندقية راقية على الواجهة المائية، فيما ستطور في «حي دبي للتصميم»، مجتمعاً حيوياً متعدد الاستخدامات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «تمثّل (نخلة جبل علي) مشروعاً تطويرياً استثنائياً من شأنه الارتقاء بسمعة دبي العالمية، بوصفها وجهةً رائدةً للعيش على الواجهة البحرية. ومن خلال تعاوننا مع (سيليكت غروب)، فإننا نُسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى إنشاء وجهة ساحلية عالمية المستوى، تُرسي معايير جديدة للتجارب السكنية والضيافة الفاخرة». بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «سيليكت غروب»، رحيل أسلم: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهةً عالميةً للاستثمار والابتكار وجودة الحياة. وتمثّل هذه الصفقة خطوة مهمة في استراتيجيتنا المستمرة لتقديم مشروعات استثنائية في ممرات النمو الرئيسة».