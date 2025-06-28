6 وجهات جديدة لـ «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

من المرتقب أن تُشغّل شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» رحلاتهما إلى ست وجهات جديدة ضمن شبكتيهما العالميتين، انطلاقاً من مراكز عملياتهما في دبي، خلال الأشهر الستة المقبلة في النصف الثاني من العام الجاري، فضلاً عن استئناف الخدمات الجوية إلى بعض الوجهات الموسمية، وزيادة عدد الرحلات إلى وجهات أخرى.

وتستعد «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، لتعزيز حضورها في قارة آسيا، من خلال إطلاق رحلات يومية مباشرة بين دبي وشينزن في الصين، بدءاً من الأول من يوليو المقبل.

ومع إطلاق «طيران الإمارات» خدمتها إلى شينزن، فإن الناقلة تعزز حضورها في الصين كأول ناقلة «شرق أوسطية» تُشغّل رحلة يومية إلى مركز الابتكار والتكنولوجيا في البر الرئيس الصيني.

ومن المتوقع أن تنقل «الإمارات للشحن الجوي» نحو 10 أطنان من البضائع في كل رحلة بين شينزن ودبي، لدعم صادرات مثل الأجهزة عالية التقنية، ومنتجات التجارة الإلكترونية.

كما ستطلق «طيران الإمارات»، رحلة يومية من دون توقف بين دبي وهانغتشو، بدءاً من 30 يوليو المقبل، لتصبح خامس وجهة تخدمها الناقلة في البر الرئيس للصين، بعد بكين وقوانغتشو وشانغهاي وشينزن.

وستخدم «طيران الإمارات» رحلتها الجديدة على متن طائرة «بوينغ 777» بتقسيم الدرجات الثلاث، لتوفر 2478 مقعداً أسبوعياً.

وبدءاً من 30 يوليو، ستشغل «طيران الإمارات» 49 رحلة أسبوعياً إلى البر الرئيس للصين، تشمل رحلتين يومياً إلى بكين وشنغهاي، ورحلات يومية إلى قوانغتشو وشينزن، إضافة إلى الخدمة الجديدة إلى هانغتشو.

من جانبها، تواصل «فلاي دبي» توسيع شبكتها بإطلاق أربع رحلات منتظمة إلى أربع وجهات جديدة. ويشمل ذلك بدء رحلاتها إلى كيشيناو في مولدوفا، وياش في رومانيا، بدءاً من سبتمبر 2025، فضلاً عن ريغا في لاتفيا، وفيلنيوس في ليتوانيا بدءاً من ديسمبر 2025، موسعة بذلك شبكتها في أوروبا إلى 35 وجهة في 20 دولة.

ومع إطلاق الرحلات الجديدة، تصبح «فلاي دبي» أول ناقلة إماراتية تُشغّل رحلات مباشرة بين دبي ومطار ياش الدولي في رومانيا. وكانت «فلاي دبي» بدأت رحلاتها إلى رومانيا عام 2012 بإطلاق رحلاتها إلى بوخارست.

كما يُمثّل إطلاق تلك الرحلات أيضاً، أول دخول للناقلة إلى دول البلطيق بخدمة مباشرة إلى مطار ريغا الدولي في لاتفيا، ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا، لترفع «فلاي دبي» الوجهات غير المخدومة التي افتتحتها ضمن شبكتها إلى أكثر من 100 وجهة.

ومنذ بداية العام الجاري، شغّلت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» رحلات إلى أسواق عدة، وزادت حجم عملياتهما، حيث بدأت «طيران الإمارات» تشغيل أربع رحلات أسبوعياً إلى دانانغ في فيتنام بدءاً من الثاني من يونيو العام الجاري، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى سيام ريب في كمبوديا، بدءاً من الثالث من يونيو، حيث ستربط المدينتين عبر العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشغّلت «طيران الإمارات» أيضاً رحلة ثالثة مباشرة بين دبي وملبورن بدءاً من 30 مارس العام الجاري، كما أعادت تشغيل رحلتها اليومية الثالثة بين دبي وروما بدءاً من الأول من يونيو هذا العام، وبدأت الناقلة أيضاً رحلة أسبوعية أخرى إلى مدغشقر بدءاً من الثاني من أبريل الماضي.

أما «فلاي دبي»، فقد أطلقت رحلات جديدة في إيران، تشمل بوشهر وتبريز بدءاً من 13 مارس 2025، وجزيرة قشم بدءاً من 14 مارس، كما أطلقت رحلاتها إلى أنطاليا في تركيا ضمن وجهاتها الصيفية الموسمية في يونيو، إضافة إلى رحلاتها إلى دمشق في بداية يونيو.

. «طيران الإمارات» تستعد لإطلاق رحلات إلى شينزن وهانغتشو الصينيتين.. و«فلاي دبي» تطلق رحلات إلى 4 وجهات أوروبية.