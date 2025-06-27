دبي ضمن الأسواق الأكثر طلباً على الإقامات الفندقية خلال يونيو

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «أماديوس»، المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر، أن دبي حلت في قائمة أكثر 10 أسواق طلباً على الإقامة الفندقية حول العالم، خلال يونيو الجاري.

وبحسب بيانات الشركة، فقد شملت القائمة ثماني وجهات في أميركا، إلى جانب دبي وسنغافورة خارج السوق الأميركية، وأوضحت «أماديوس» أنها حددت التصنيفات من خلال خوارزمية تسجيل خاصة، تتضمن معدل الإشغال، والطلب المستقبلي المسجل، وأوقات الإقامة، فضلاً عن أداء المناطق باستخدام بيانات مجمعة.

ووفقاً للبيانات، فقد تخطى مؤشر الطلب في السوق الفندقية في دبي الأداء في منطقة الشرق الأوسط لتتصدر وجهات المنطقة، استناداً إلى البيانات المجمعة في الثامن من يونيو الجاري، مشيرة إلى أن متوسط الإشغال في فنادق الإمارة تخطى حاجز 80% في الأسبوع الثاني من يونيو.

وأظهرت البيانات أن السابع من يونيو 2025 سجل أعلى معدل، إذ بلغ 87%، يليه السادس من يونيو بنسبة 83%، مشيرة إلى أن معدل الإشغال العام تخطى أبرز الوجهات حول العالم استناداً إلى البيانات حتى نهاية الأسبوع الأول من يونيو الجاري.

وتأتي هذه البيانات بعد أن سجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 82.9% خلال الفترة بين يناير ومايو 2025، مقابل 81% في الفترة ذاتها من عام 2024، مسجلاً نسبة نمو قوية، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الغرف الفندقية مقارنة بمستويات العام الماضي، وبمعدل جاوز 3000 غرفة فندقية.

يشار إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي كشفت عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، إذ أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 8.68 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 8.12 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 7%.