إطلاق مرحلة جديدة من «سيتي ووك كريستلين»

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، إطلاق مرحلة جديدة من المشروع السكني «سيتي ووك كريستلين» المطل على الواجهة المائية، والذي أُطلق في وقت سابق من العام الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن المرحلة الجديدة من «سيتي ووك كريستلين» تتألف من برجين سكنيين يضمان 198 وحدة سكنية فاخرة مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق «دوبلكس» بأربع غرف نوم مع تراسات خاصة، وشقق «بنتهاوس» بخمس غرف نوم مع مساحات معيشة مزدوجة الارتفاع.