«الاتحاد لائتمان الصادرات» تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 174 مليون درهم

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أمس، عن نجاحها في توفير تمويل رأسمال عامل، بقيمة 174 مليون درهم، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع أربعة من شركائها المصرفيين: بنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك المارية المحلي.

جاء ذلك خلال حفل ختام برنامج «تسريع الصادرات Xport Xponential»، حيث أكدت الشركة التزامها كذلك بتأمين المزيد من التمويلات ورؤوس المال العاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم من شركائها المصرفيين الآخرين.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عبدالله بن طوق المري، إن برنامج «تسريع الصادرات Xport Xponential» يُعد ركيزة رئيسة في تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وزيادة حجم التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

وأضاف: «تستفيد المبادرة من الزخم التجاري الحالي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها الأسواق العالمية، لاسيما مع مضي دولة الإمارات قدماً في توسيع تعاونها وشراكاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق العالمية الاستراتيجية».

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد لائتمان الصادرات»، رجاء المزروعي، على دور الشركة في تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، لافتة إلى أن البرنامج يُشكل منصة استراتيجية لربط الشركات المحلية بمستوردين محتملين، ومساعدتها على التوسع في أسواق جديدة بثقة وفعالية من خلال الحرص على تحديد أسواق تصدير ذات إمكانات عالية لمجموعة متنوعة من المنتجات.

وأضافت: «يعكس برنامج (تسريع الصادرات Xport Xponential) التزامنا بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، حيث نوفر من خلاله حلولاً مالية وتأمينية متكاملة، تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو على المستوى العالمي».

بدورها، قالت رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في مجموعة بنك أبوظبي الأول، فتون حمدان المزروعي: «يسعدنا في بنك أبوظبي الأول أن نكون أحد الشركاء المصرفيين الداعمين لبرنامج (تسريع الصادرات Xport Xponential)، ومن خلال دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالحلول التمويلية المبتكرة، نُسهم في فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع على المستوى الدولي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «يفخر بنك دبي التجاري بكونه شريكاً استراتيجياً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ضمن برنامج (تسريع الصادرات Xport Xponential)، وعلى مدار أكثر من 50 عاماً، اضطلعنا بدور فاعل في دعم مسيرة النمو لدولة الإمارات، ونواصل اليوم هذا الالتزام من خلال تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي: «يسرنا أن نكون جزءاً من برنامج (تسريع الصادرات Xport Xponential)، وذلك في إطار تعاوننا مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتُجسد هذه المشاركة التزام مصرف عجمان الراسخ بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال تقديم حلول تمويلية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، متيحةً للشركات المحلية التوسع على المستوى الدولي».

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة: «نلتزم في بنك المارية المحلي بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وسريعة ورقمية بالكامل، تسهّل العمليات اليومية للمصدرين، وتعزز قدرتهم التنافسية عالمياً، وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المحلية في القطاعات الحيوية للنمو والنجاح على المستوى الدولي».