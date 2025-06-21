مؤشر ثقة الأعمال: أداء قوي للشركات الكبيرة في دبي خلال الربع الأول

كشفت دراسة استقصائية لقطاع الأعمال في دبي للربع الأول من عام 2025، صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة، حفاظ مؤشر ثقة الأعمال للشركات الكبيرة على أداء قوي، بلغ 119 نقطة، متجاوزاً بشكل طفيف المؤشر العام ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأظهر المؤشر المركب لثقة الأعمال قدراً كبيراً من الصمود، وقدرة الشركات على التكيف مع تحديات التضخم العالمية.

وأجريت الدراسة الاستقصائية ربع السنوية لقطاع الأعمال للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، على عينة إجمالية تشمل 614 شركة من جميع أنحاء إمارة دبي. وتضمنت العينة مزيجاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تشتمل على تمثيل كافٍ من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وبما يتناسب مع القيمة المضافة لكل منها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وحقق مؤشر ثقة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً مستقراً بلغ 114.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025 (يعادل المؤشر العام تقريباً)، وهو ما يعكس قدرة هذه الشركات على التكيف وتفاؤلها ببيئة الأعمال في دبي.

وكان مؤشر ثقة الأعمال لقطاع الخدمات الأقوى أداءً خلال الربع الأول من عام 2025 بمستوى 123 نقطة، وهو ما يعكس قوة هذا القطاع وقدرته على التكيف. واستقر مؤشر ثقة الأعمال لقطاع التصدير عند 116 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يشير إلى تحسّن مستمر في الأداء، وإلى قدرة القطاع الكبيرة على التعامل مع تحديات التجارة العالمية، إضافة إلى التوقعات المستقبلية المتفائلة.

وأدرجت الدراسة أداء قطاع السياحة ضمن نطاق التتبع في الربع الأول من عام 2025 بمؤشر أولي بلغ 100 نقطة.

وبحسب الدراسة وعلى الرغم من التقلبات المستمرة، تُظهر الاتجاهات العامة منذ عام 2011، قوة قطاع الأعمال في دبي ومرونته وقدرته على الحفاظ على نظرة إيجابية عامة طوال مختلف الدورات الاقتصادية.

وأظهر مؤشر ثقة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة تماسكاً بتسجيله 114.3 نقطة، رغم التقلبات الاقتصادية التي شهدها عام 2024 وبداية عام 2025، ويعكس اتجاه المؤشر منذ عام 2012 قدرة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع مختلف الدورات الاقتصادية، مع الحفاظ على توقعات عامة إيجابية.

وسجل مؤشر ثقة الأعمال لقطاع التصدير 116 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس تعافياً من أداء الربع السابق الذي بلغ 114.2 نقطة.

كما أظهر قطاع التصدير في دبي قدرة على التكيف، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للإمارة وبنيتها التحتية للحفاظ على تنافسيته في الأسواق الدولية. أمّا بالنسبة للقطاعات المختلفة، فقد كان قطاع الخدمات هو الأكثر تفاؤلاً؛ إذ سجل مؤشر ثقة الأعمال للقطاع 123 نقطة، ما يعكس قدرته على التكيف ويبشر بتوقعات إيجابية.

من ناحية أخرى، سجّل مؤشر ثقة الأعمال لقطاع التصنيع 109.8 نقاط، في المقابل حقق مؤشر ثقة الأعمال لقطاع التجارة 100.3 نقطة، وحققت دبي 114.9 نقطة على مؤشر ثقة الأعمال المركب خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على اقتصادات مماثلة، وهو ما يعكس قوة مكانتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية.

وظلت مستويات التوظيف مستقرة وبلغ صافي رصيد التوظيف 16%، دون تغيير عن الربع الرابع من عام 2024، وزادت 31% من الشركات من حجم قوتها العاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يشير إلى تفاؤل في إدارة الموارد البشرية.

وتشير التوقعات إلى زيادة في إيرادات المبيعات وطلبات الشراء الجديدة، وعدد الموظفين خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

ويعتزم 32% من المستثمرين زيادة عدد الموظفين، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل بنمو قطاع الأعمال مستقبلاً.

وتشير البيانات إلى تكيف الشركات مع التحديات الاقتصادية المستمرة، إلى جانب توقعات إيجابية عامة على المدى القريب. وسجلت الشركات نسبة 84% في تقييم أهمية جودة وتوافر البنية التحتية، و82% في مستوى الرضا عنها، ما يشير إلى التقدم الكبير الذي أحرزته دبي في تقديم خدمات ومرافق عالمية المستوى. وأبدت الشركات أيضاً نظرة إيجابية نحو توافر المواد الخام وحجم السوق وغير ذلك من العوامل.

وارتفعت مبيعات التصدير لدى 28% من المستثمرين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلي إيجابية الأداء. ويتوقع المصدرون ارتفاعاً كبيراً في المبيعات خلال الربع الثاني.

• 32 % من المستثمرين يعتزمون زيادة عدد الموظفين، ما يعكس حالة من التفاؤل بنمو قطاع الأعمال مستقبلاً.

• الشركات تعبّر عن رضا عالٍ عن البنية التحتية والخدمات في دبي.