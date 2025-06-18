الاتحاد للطيران تصدر بيانا حول رحلاتها إلى عمان وتل أبيب

أعنلت الاتحاد للطيران عن إلغاء جميع رحلاتها بين أبوظبي وعمان حتى 20 يونيو ورحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب حتى 22 يونيو الجاري وذلك نظرا للأوضاع الإقليمية الراهنة.

وذكرت أنه لن يسمح للمسافرين في رحلات عبور عبر أبوظبي على الرحلات الملغاة بالسفر من مطار المغادرة.

وقالت إن فرق العمل التابعة للاتحاد للطيران ستتولى مساعدة الضيوف في ترتيبات سفرهم.

وأكدت أنه سيستمر تغيير مسار عدد من الرحلات نظرا إلى إغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط، وأن الناقلة تراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.

وحثت الاتحاد للطيران المسافرين على الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة etihad.com، أو على تطبيق الأجهزة المحمولة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: +971 600 555 666 (الإمارات).

كما نصحت المسافرين بالتأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة إدارة حجزك للاطلاع على المستجدات.

ونوهت بأن سلامة ضيوفنها وطواقمها الجوية تحتل قمة أولوياتنا.