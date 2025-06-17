"فلاي دبي" تمدد تعليق رحلاتها مؤقتا إلى 4 دول حتى 30 يونيو

أعلنت شركة "فلاي دبي" تعليق رحلاتها مؤقتًا من وإلى عدد من الدول والمطارات، وذلك نظرًا للوضع الحالي وإغلاق بعض الممرات الجوية في المنطقة.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنه نظرًا للوضع الحالي وإغلاق بعض الممرات الجوية، علّقت فلاي دبي رحلاتها مؤقتًا من إيران، العراق، إسرائيل، سورية، وذلك حتى 30 يونيو.

وبينت أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يمرون عبر دبي وكانت وجهتهم النهائية إلى أي من الدول أو المطارات المذكورة أعلاه للسفر من نقطة انطلاقهم، وذلك حتى إشعار آخر.

ونصحت المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات بمراجعة خيارات إعادة الحجز عبر إدارة الحجز على موقعها الإلكتروني أو التواصل مع وكيل السفر الخاص بهم.

وطلبت من جميع المسافرين التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال إدارة الحجز على موقعها الإلكتروني، لضمان تلقي الإشعارات في الوقت المناسب.

وقالت: "يُنصح المسافرون المغادرون من مطار دبي الدولي أو القادمون إليه بالتحقق من حالة الرحلة على flydubai.com للحصول على آخر التحديثات".

وأضافت: يرجى ملاحظة أن بعض الرحلات الأخرى قد تتعرض للتأخير أو تغيير المسار.

وتابعت: "نعتذر عن الإزعاج الناتج ونُقدّر تفهّمكم. تبقى فلاي دبي على اطلاع دائم بتطورات الوضع، مع التأكيد على أن سلامة المسافرين والطاقم وكفاءة العمليات التشغيلية تظل من أهم أولوياتنا".

ودعت الشركة عملاءها إلى متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، مشيرةً إلى أن سلامة المسافرين والطاقم تظل على رأس أولوياتها.