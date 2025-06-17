"الحبتور" تدرس طرح محفظتها الفندقية للاكتتاب العام

كشف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، خلف الحبتور، أن المجموعة تدرس بجدية إمكانية طرح محفظتها الفندقية للاكتتاب العام في السوق الإماراتي، في خطوة قد تتبعها لاحقاً قطاعات أخرى تابعة للمجموعة.

وقال الحبتور في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس": «منذ البدايات المتواضعة يوم أسست شركتي من لا شيء، وأنا فخور، بحمد الله ، أن مجموعة ‎الحبتور تسير بخطى ثابتة على طريق التوسع والتميّز، حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز مجموعات الأعمال والاستثمار المتكاملة في الإمارات والمنطقة.

وأضاف الحبتور "عملنا وتوسعنا في قطاعات حيوية: ‎مثل الضيافة، ‎السيارات، ‎التعليم، ‎العقارات، و ‎التأمين. وحققنا نجاحات نفتخر بها من ‎دبي إلى ‎الشرق_الأوسط، ومن ‎النمسا و ‎هنغاريا و ‎بريطانيا في ‎أوروبا، وصولاً إلى ‎أميركا، رافعين علم دولة ‎الإمارات عالياً أينما حللنا. لم تكن مشاريعنا أرقاماً فقط، بل بصمات واضحة في النهضة العمرانية والاقتصادية لهذا الوطن العظيم".

وتابع: "اليوم، بعد أكثر من خمس وخمسين عاماً من العمل المتواصل، أبشركم بأننا ندرس بجدية إمكانية طرح محفظتنا الفندقية المتميزة للاكتتاب العام في السوق الإماراتي كبداية قد نلحق بها قطاعاتنا الأخرى لاحقاً".

وذكر الحبتور: "لسنا بحاجة إلى تعريف، ولا إلى إثبات قوة. لكننا نؤمن أن إشراك المواطنين والمستثمرين في هذه المسيرة هو امتداد طبيعي لنهج الشفافية والثقة والاستثمار المستدام"

وقال: "نريد أن نتيح الفرصة لشبابنا، ولكل من يبحث عن استثمار مضمون في كيان أثبت حضوره، ورفع اسم ‎الإمارات عالياً في العالم. وهذه الخطوة المرتقبة ستكون، بعون الله، خطوة مدروسة نابعة من إيماننا بالسوق المحلية وبمستقبل الاقتصاد الوطني، وبما لدينا من آفاق توسعية واعدة في الداخل والخارج".

وتضم محفظة "مجموعة الحبتور" الفندقية 14 فندقا داخل وخارج دولة الإمارات.