«فلاي دبي» تمدد إلغاء رحلاتها إلى 6 دول غداً وبعد غدٍ

قال متحدث باسم «فلاي دبي» إن الشركة ألغت رحلاتها إلى كل من إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان وسورية بتاريخ 15 و16 يونيو، نظراً للوضع الحالي في المنطقة.

وأضاف: "أعدنا تشغيل بعض الرحلات عبر الشبكة إلى وجهات تأثرت بالإغلاق الجوي، وهذه الرحلات قد يتم تغيير مسارها لتجنب الأجواء المتأثرة".

وتابع: "نتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا. ونحن على تواصل مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم".

نصائح للمسافرين

وأوضح المتحدث: "ننصح مسافرينا بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45أو مكتب فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر. كما ننصح المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com للاطلاع على آخر المستجدات".