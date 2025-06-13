"فلاي دبي" تعلق رحلاتها إلى 16 دولة

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن الناقلة علقت عملياتها مؤقتاً إلى عدد من الوجهات بسبب التطورات الجارية في المنطقة.

وأضاف المتحدث في بيان لها: تم إلغاء الرحلات إلى أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس، جورجيا، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، كازاخستان، قرغيزستان، لبنان، روسيا، سوريا، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان في يومي 13 و14 يونيو.

وذكر: "نتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه ذلك لمسافرينا. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا".

وأضاف: "ينصح العملاء بالاتصال بمركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45أو مكتب فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر. كما ننصح المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com للاطلاع على آخر المستجدات".